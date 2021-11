Ingedutte relatie? Wie weet brengt Het battle boek voor koppels weer leven in de brouwerij

Martijn Derikx: ‘Ik ben geen expert in relaties, maar wel goed in leuke dingen doen.’ Beeld ANY TER BORG/Studio Klijn

Toen online marketeer Martijn Derikx (36) tijdens de avondklok alleen thuiszat, stelde hij zichzelf de vraag: welk spel had ik nu willen spelen als ik een partner had gehad? Hij begon met het bedenken van talrijke uitdagende ­battles, van elkaar een week lang iets voorliegen (en het uiteindelijk bekennen) tot het maken van een fotoalbum, het schrijven van een liefdesbrief of voor elkaar play­backen. Uiteindelijk werden 99 uitdagingen gebundeld in Het battle boek voor koppels.

“Nadat ik ooit in één maand tijd twaalf seizoenen van ­RuPaul’s Drag Race had gebinged, heb ik Netflix de deur uitgedaan. Tijdens de lockdown ging ik eindeloos wandelen, maar door de avondklok zat ik opeens veel alleen thuis, te wachten tot ik naar bed kon gaan. Om de ver­veling tegen te gaan, ben ik uitdagingen gaan bedenken die ik zelf had willen spelen als ik een partner had gehad.”

Derikx is al acht jaar vrijgezel en allesbehalve een expert in relaties: “Daar ben ik eerlijk gezegd vrij hopeloos in, maar ik ben wel goed in leuke dingen doen en ik hou van spelletjes, waarbij ik ook heel fanatiek kan zijn. In de ­battles die ik bedacht zit steeds een competitief element, je moet elkaar verslaan en punten geven, degene met de meeste punten wint de batte. Als het wedstrijdelement vooral geruzie oplevert, kun je het puntensysteem natuurlijk ook weglaten en de battles zien als opdrachten om ­elkaar beter te leren kennen.”

Erotisch verhaal

Bij boekhandel Scheltema stond zijn boek eerst op de psychologie-­afdeling, tussen boeken over relaties en rouw. “Een vriend heeft daar toen iets over gezegd. Nu staat het bij lifestyle, daar is het beter op zijn plek.”

De battles zijn bedoeld voor mensen die vastgeroest zijn in hun relatie, of die elkaar juist beter willen leren kennen, zegt Derikx. “Ik zie weleens stellen in een restaurant die zitten te zwijgen, terwijl ik me niet kan voorstellen dat ze niet heel veel te bespreken hebben. Het zou leuk zijn als ze hun relatie weer een beetje een spark kunnen geven.”

Derikx heeft in de battles bewust nergens ‘hem’ of ‘haar’ geschreven, maar ‘jullie’ en ‘diens’. “Ik vond het belangrijk er een inclusief boek van te maken, voor alle genderidentiteiten. Ook als je in een polyamoureuze relatie zit kun je de battles spelen, maar dan gewoon met drie, vier of vijf ­personen.”

Seksuele uitdagingen zitten er niet veel in, op battle nummer 69 na, waarbij je een erotisch verhaal voor de ­ander moet schrijven. “Eerst wil ik stellen met elkaar laten praten, maar wie weet is dit boek het begin van een reeks en komt er nog een seksbattleboek voor koppels aan. Of ik ooit weer zo veel tijd en geduld heb voor het schrijven weet ik niet, in dat opzicht heeft de avondklok me wel een handje geholpen, maar hopelijk komt die tijd nooit meer terug.”

Voor sommige battles heb je een maand nodig, andere duren een kwartier, maar wie het boek helemaal uit­gespeeld heeft, kent de ander een stuk beter. Achterin staan zelfs twee prijzen om aan elkaar uit te delen. “Het battelen zelf is belangrijker dan punten scoren. Love is a battlefield, maar uiteindelijk wint de liefde altijd.”

Het battle boek voor koppels. 99 battles. Ga de strijd aan met je partner en leer elkaar beter kennen. Kosmos Uitgevers, 15 euro.

Beeld Getty Images/iStockphoto