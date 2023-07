Influencer en curvy model Vivian Hoorn: ‘Die mindset, dat je alleen goed bent met een kleine maat, wil ik veranderen’

Model Vivian Hoorn (30), die een succesvolle socialemediacarrière heeft, miste zelf mooie kleding voor vollere vrouwen. Nu is er haar goed ontvangen eigen kledinglijn Viveh, die wél verder gaat dan maat 42.

Een model en socialmediaster die een eigen kledingmerk lanceert is nauwelijks meer nieuws te noemen, maar onderschat Vivian Hoorn niet. Achter de mooie plaatjes van haar label Viveh staat een vrouw met een missie. De geboren Brabantse maakt korte metten met het ouderwetse schoonheidsideaal en wil andere vrouwen stimuleren om meer van zichzelf te houden in plaats van te streven naar een onmogelijk voorbeeld.

“Als ik tegenwoordig word ingehuurd als model, ben ik altijd het curvy, grotematenmodel. Persoonlijk vind ik dat niet erg, maar ik zie mezelf niet als groot. Als ik op het vliegveld sta en om me heen kijk, ben ik maar heel gemiddeld qua rondingen. Dat is eigenlijk overal waar ik me bevind zo, behalve in de modewereld. Daar is alles groter dan maat 36 ingewikkeld en wordt meteen in het hokje mid- en plussize geduwd. En toch wordt ons hele idee van wat mooi is, door de mode bepaald.”

“Die mindset, dat je alleen goed bent met een kleine maat, wil ik veranderen. Door mijn stem als influencer te gebruiken en met mijn kledinglijn Viveh. Ik wil meer diversiteit zien. Op de catwalk, in advertenties en in de kledingrekken,” zegt Hoorn vanaf Ibiza. Met vriend, hond en twee katten woont ze in de zomer op het Spaanse eiland en in de winter in Amsterdam.

Gemiddelde maat in Nederland is 40/42

“Een tijd geleden was ik wat zwaarder dan ik nu ben. Maat 42 zat me niet meer goed en ik wilde iets nieuws. Dat bleek bijna onmogelijk. Ongelooflijk maar waar, maat 42 is bij de meeste merken de grootste maat. Bij grote ketens kon ik nog wel terecht, maar daar mis ik de kwaliteit waar ik van hou en ik wil niet alleen maar fast fashion kopen met oog op het milieu. Je merkt dat er vaak weinig aandacht aan is besteed. Een broek heeft dan bijvoorbeeld wel een elastiek in de taille zodat ie na een diner ook nog lekker zit, maar dan is het een lelijk goedkoop bandje. Het mist aandacht en liefde.”

“Dat komt omdat bij de meeste modemerken alles gemaakt wordt op een maat 36. In plaats van te kijken waar en wat er anders zit als je een grotere maat draagt of welke wensen vollere vrouwen hebben, komen er gewoon een paar centimeters bij links en rechts waardoor zo’n kledingstuk helemaal niet meer mooi valt. En als je weet dat de gemiddelde maat in Nederland 40/42 is, dan kan ik toch niet de enige zijn met dit probleem?”

Vivian Hoorn wilde als kind al model worden. Slank stond voor haar gelijk aan mooi en succesvol. Haar fotogenieke looks werden al snel opgemerkt. Hoe dunner ze was, hoe meer ze werd geboekt. Naast het modellenwerk is ze ook een succes op Instagram. Hoorn lijkt de ideale influencer met haar klassieke gezicht, wapperende blonde haren en strak lijf. Achter de beelden ging echter een onzekere vrouw, vol zelfhaat schuil.

“Er zat altijd een stemmetje in mijn hoofd dat me vergeleek met anderen. Dat me vertelde dat ik niet goed genoeg was. Ik was alleen maar bezig met mijn uiterlijk. Vriendinnen attendeerden mij erop hoe onprettig ik daardoor was geworden. Ik genoot totaal niet van het leven. De grote en kleine dingen gingen aan me voorbij. Ik was op een gegeven moment echt depressief. Met behulp van therapie en mijn werk zit ik lekkerder in mijn vel, maar het is hard werken. Het stemmetje blijft. Het beïnvloedt me alleen niet meer. De focus op alleen mijn buitenkant maakte me niet happy en gelukkig zijn is mijn streven in het leven.”

Alter ego Jaqueline Timemachine

Opvallend genoeg speelden social media voor Hoorn een positieve rol bij haar weg naar geluk. Naast haar gewone Instagramaccount runde ze een account voor haar alter ego Jaqueline Timemachine. Jaqueline had overal maling aan, liet haar onderkin vol trots zien of haar buik na een diner. Altijd met een grap en een cynische ondertoon.

Hoorn: “Ik wilde die foto’s ook delen, naast het ideale plaatje wat je op mijn gewone account zag. Op een gegeven moment vroeg ik me af waarom ik mezelf niet in alle glorie kan tonen op mijn gewone account, zonder grappen en grollen? Ik hou nog steeds van een goede grap en kan heel sarcastisch zijn, maar waarom zou een normaal lijf niet mooi genoeg zijn? Toen ik eenmaal een foto met buikje op mijn gewone account had geplaatst, waren de reacties overdonderend. Ik kreeg zoveel liefde terug. Het inspireerde me en hielp me om tevreden met mezelf te zijn. Ik heb het echt samen met mijn volgers gedaan. Ik hoop ze op mijn beurt ook weer positieve energie terug te geven. Als ik het kan, kun jij het ook. Doe die bikini aan en hou van jezelf.”

De beelden vielen ook internationaal op en Hoorn belandde zelfs begin dit jaar op de cover van het Britse The Times Magazine met de kop ‘The woman taking on the fashion industry’, de Franse en Italiaanse Vogue schreven een stuk over haar en ze mocht bij een Engelse talkshow aanschuiven.

Tussendoor werd ze gebeld over een kledinglijn. ‘Nooit had ik gedacht een eigen label te runnen. Ik weet hoe moeilijk goede kleding maken is. Maar mijn zakenpartner, een man die ruim twintig jaar in het vak zit, heeft de ervaring en ik de creativiteit. Het werkt perfect.”

Viveh is voor een maat 36 tot een maat 50

De huidige collectie bestaat uit 27 stuks, waarbij Hoorn zowel een maat 36 als een maat 50 probeert aan te kleden. Ze is net terug uit Parijs, waar internationale inkopers enthousiast door de rekken gingen. “Het is een mix van comfortabel en chic. Het zijn tijdloze items van mooie, zachte stoffen. Met bijvoorbeeld een dubbele voering zodat je er geen bh onderaan hoeft. Of een breder bandje bij een hemdje, zodat je er wel een bh onder kan dragen. Ik vind het belangrijk dat het de hele dag lekker zit. Ook na een lange autorit of een stevig diner. Er zitten wijde items bij zoals een kaftan, maar ook aansluitende hemdjes. Ik laat het zien op verschillende maten en vormen.”

Zoals het er nu uitziet wordt de collectie vanaf dit najaar ook verkocht in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Voor Hoorn is dat nog maar het begin. “Naast de tijdloze items, wil ik ook wat meer excentrieke stukken toevoegen die je onderling goed met elkaar kunt combineren. En ik hoop op nog meer verkooppunten. In Parijs kregen we positieve reacties in de showroom. Daar kwamen inkopers die mij niet kennen, maar benieuwd waren naar het merk. Online ziet het er goed uit, maar ze willen met eigen ogen zien of we de beloftes waarmaken. En dat is volgens mij helemaal gelukt. Het is zo belangrijk om te tonen dat mode voor iedereen is. Je hoeft je niet te verbergen. Jij bepaalt wat je aan wilt en niet iemand anders.”

www.viveh.com, @vivianhoorn