Ineens moest je slalommen langs perkjes op de Beethovenstraat

Die zag u niet aankomen.

“Ik was even lekker aan het wandelen en dacht: hè, wat is dit nou? Er stonden twee perkjes midden op de stoep. In de aarde was een kaartje geprikt van de gemeente, met daarop een QR-code voor meer informatie.”

Die extra informatie heeft u ongetwijfeld even op­gezocht.

“Ja, de perkjes zijn geplaatst met het idee om scooters en fietsers op de stoep te weren. Ik dacht eerst: dat is een nogal rigoureuze maatregel. Op de stoep wil je vrij de ruimte hebben om te lopen, niet om te slalommen. Maar ik heb me bedacht.”

O ja?

“Als je omdenkt, is dit een prima maatregel. Het is een manier om te handhaven, zonder de fysieke aanwezigheid van een handhaver. Daarnaast is het tegelwippen ­on ­steroids: door allemaal perkjes op de stoep te plaatsen, heeft ­groen meer ­ruimte. Er is al genoeg steen in de stad ­te ­vinden. Dit groen is verrassend, zo midden op de stoep. Het past ook wel bij de buurt, vind ik. De Beethoven­straat is een straat die zich altijd ontwikkelt en zichzelf altijd herontdekt. Daar vind ik dit een mooi voorbeeld van.”

Op Twitter wordt anders niet zo enthousiast gereageerd op het slalomgroen.

“Dat snap ik ook wel. Mensen vragen zich af of het een ­rolstoelvriendelijke maatregel is. Maar ik neem aan dat de gemeente dat wel van tevoren heeft uitgemeten.”

Iemand zei ook: onoplettende mensen die op hun telefoon kijken, kunnen zó in een perkje belanden en omvallen.

“Dat heb ik nog niet zien gebeuren.”

Was deze oplossing echt nodig?

“Voor mij is dit een volkomen nieuw probleem. Ik fiets en loop meerdere keren per week over de Beethovenstraat. Ik kan me hoogstens voorstellen dat scholieren weleens over de stoep crossen. Maar hoe je het ook wendt of keert: zo’n stukje slalomgroen haalt wel het tempo uit de loop. In plaats van dat je als een speer over de stoep scheert, kun je nu slalommend genieten van de mooie etalages in de straat. Dat is goed voor de gemoedsrust.”