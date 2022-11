Indische Buurt heeft zijn eerste Indonesische restaurant

Purnama in de Javastraat. De eigenaar kan zelf niet koken, maar weet wel wat hij lekker vindt. Daarom staan op het menu al zijn favorieten. Beeld Jennifer Gijrath

Op de Javastraat in Amsterdam-Oost komt van alles samen: kleine supermarkten met Oosterse producten, koffietentjes, afhaalrestaurants met halloumi en falafel, moderne kledingstudio’s en winkels met koffers en stekkerdozen. Tussen dit uiteenlopende aanbod is er sinds vorige week een Indonesisch restaurant. “In deze omgeving zitten veel toko’s, maar wij zijn het eerste Indonesische restaurant in de Indische Buurt,” zegt mede-eigenaar Saifudin Sulaeman (42).

Hij werkt al twintig jaar in de horeca en droomde altijd van een eigen restaurant. “Ik kan zelf niet koken, maar ik weet wel heel goed wat ik lekker vind.” Op het menu staan al zijn favorieten, als de Spareribs in een traditionele Indonesische saus (€22,50), Sate Ayam (€11,50) en Nasi Padang (€21,50). Naast de klassieke gerechten kunnen gasten ook komen voor cocktails, snacks en Indonesisch streetfood, als loempia’s, (€8,50), gestoomde visdumplings (€13,50) en Nasi Goreng Kampung (€16,50).

Door de open keuken en bar is te zien hoe alles wordt bereid. Gasten zitten op fluwelen banken of krukken met een bloemmotief, tussen een decor van kleurrijke muren, bladeren en planten. Sulaeman wil zo een informele sfeer creëren.

Tijdens de proefopening afgelopen weken zag hij dat veel mensen in de middag al komen voor de lunch of voor een cocktail met een hapje. Sulaeman had gerekend op een snelle doorloop van klanten maar ziet dat gasten in het restaurant blijven hangen. “Ze vinden het gezellig hier.”

