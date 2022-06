Indiase afhaalmaaltijden voor het goede doel: ‘Amsterdammers kunnen leren van verbondenheid’

Beeld Shutterstock

U richtte Stichting Staal op, ter ondersteuning van een weeshuis in het Zuid-Indiaase Kalpetta.

“Mijn vriendinnen Andaye en Rosie maakten zo’n tien jaar geleden een wereldreis en kwamen via via in contact met Our Home, het weeshuis. Zij waren zo gegrepen door die plek, dat ze besloten geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe school. Ook ik kreeg een mailtje van ze en stuurde geld met als grapje ‘als jullie cocktailgeld op is, mag je dat ook gewoon zeggen hoor’, erbij geschreven. Maar bij thuiskomst vertelden ze me zoveel moois, dat ik aanbood ze te helpen met het maken van een website. Sindsdien ben ook ik twee keer daar naartoe gereisd en zijn we een echte stichting geworden.”

Hoe komt het dat drie Amsterdamse millennials zo betrokken zijn bij één specifiek weeshuis op een ander continent?

“Dat komt denk ik door de oprichter van Our Home, Chacko. Wat hij doet is meer dan onderdak bieden aan weeskinderen, hij bouwt samen met het dorp aan een grotere mate van zelfvoorzienendheid. Wij geloven heel erg in zijn visie. En ik denk dat we als Amsterdammers best wat kunnen leren van de mate van verbondenheid die daar is. Mensen willen samen ergens aan bouwen.”

Dus nu duikt u de keuken in om te koken voor het goede doel.

“Samen met chef Paulami Joshi, die De Bijbel van de Indiase Keuken schreef, maken we afhaalmaaltijden. Als je voor 1 juli bestelt, kun je het 10 of 11 juli afhalen bij de TonTon Club in West. De opbrengst (min de onkosten) gaat naar Our Home. Je kunt de maaltijden ook voor een tientje extra laten bezorgen – we hebben onze partners gestrikt om de stad door te fietsen.”