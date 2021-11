Indiaas restaurant Rasoi schikt zich niet naar de smaak van Nederlanders

Beeld Sophie Saddington

Door de ramen van Rasoi springt direct de lichtgevende bar in het oog, aan de voorkant van het restaurant. Dat is mede te danken aan de kalme, door koningsblauw gedomineerde inrichting, waarbij bescheiden aandacht is besteed aan decoratie. Zo staat hier en daar een kaarshoudertje in de vorm van een vogel, hebben de lampen aan de muren een soort knoopvorm en zijn sommige stoelen op de restaurantvloer goud van kleur.

Maar uiteindelijk draait het bij Rasoi hoofdzakelijk om Indiaas eten. “Écht Indiaas eten,” benadrukken eigenaren Ashish Sharma (40) en Rajiv Mehra (65). “In tegenstelling tot wat wij van andere Indiase restaurants in Nederland hebben gezien, willen wij ons niet schikken naar de smaak van Nederlanders,” zegt Sharma. Bij Rasoi bereiden ze gerechten uit de traditionele keuken.

Op de kaart staat eten dat je ook tegenkomt wanneer je een rondreis door India maakt. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor lamscurry Laal Maas uit de regio Rajasthan of een vegetarische Aloo Gobhi paneer met onder meer masala, aardappelpuree en korianderolie. Voor hoofdgerechten betaal je tussen de 16,95 en 24,95 euro.

Vanuit je stoel kun je zien hoe de koks druk in de weer zijn met de tandoori. Aan hun kant van het raam is - net als in een verhoorruimte - het glas echter geblindeerd.

Tegenover die keuken staat een lange comfortabele bank waaraan meerdere tafels zijn geschoven, waardoor je er gemakkelijk met grote groepen kunt dineren. Sharma: “Wij willen mensen hier bij elkaar brengen om samen te genieten van onze Indiase keuken.”

