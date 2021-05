India over Gerrit: ‘Hij verwent mijn moeder en mij bizar veel’

Gerrit en India de Jager. Beeld Harmen de Jong

India de Jager (18):

“Mijn moeder Maria, vader Gerrit en ik hebben alle drie dezelfde humor en kunnen elkaar helemaal afzeiken. Dan zegt Maria tegen Gerrit: ‘Ga jij maar weer poppetjes tekenen.’ Mij verwijt ze dat ik te vaak in de spiegel kijk en veel selfies maak. Daar ben ik het natuurlijk niet mee eens.

Maria en ik houden niet zo van strips. Vroeger las ik Suus & Sas in de Tina. Gerrit vond het vervelend dat ik wel strips las, maar niet één van hem.

Er komt deze maand een muziekboek van hem uit waarin ik voorkom. Ik kan me niet herinneren dat hij dat gevraagd heeft, maar dat geeft niet, want ik vind het leuk voor hem. Ik ben wel gewend dat dingen uit onze familie terugkomen in zijn verhalen.

Er zijn drie muzikanten die we allebei goed vinden: Carole King, Stevie Wonder en Pharrell Williams. Als we in de auto naar een nieuw liedje luisteren, wil Gerrit uitgebreid vertellen waar de oorsprong ligt en door wie de zanger is beïnvloed – altijd iemand uit het jaar nul natuurlijk. Ik wil gewoon genieten.

Hij is veel meer van de muziek dan ik, zo zijn The Beatles voor hem echt goden. In 2017 waren we in Liverpool en maakten we voor Gerrit een Beatletour. Daar zat ik in een busje met een aantal volwassen mannen die allemaal moesten huilen. Dat was echt een dieptepunt.

Gerrit kreeg op zijn 22ste zijn eerste dochter. Met Maria werd hij op zijn 48ste weer vader. In het begin zag hij dat niet zo zitten en dat begrijp ik best, maar het is wel een fijn onderwerp om hem mee te pesten. Humor is voor mij heel belangrijk, ook in vriendschappen. Zelfspot heb ik in dit huis gelukkig goed geleerd.

Gerrit tekent zijn figuren met de hand en scant ze daarna in. Vanaf mijn 14de mag ik zijn werk op de computer inkleuren. Eerst dacht ik dat het een soort kleurplaat was. Hij is meestal heel tevreden over wat ik doe. Ik vind het leuk en ik krijg ervoor betaald. Voor hem is het goedkoper dan als hij het uitbesteedt, dus het is een klassieke win-winsituatie.

Ik heb nog nooit iemand ontmoet die ’s ochtends zo opgewekt is als Gerrit. Hij maakt het supergezellig in huis en hij is gigagrappig. Hij verwent mijn moeder en mij bizar veel. Als ik eerlijk ben, verwennen ze mij allebei. Dat is dan weer typisch voor ouders: eerst verwennen ze je tot op het bot en dan zijn ze daarna verbaasd dat ik niet genoeg doe.”

Gerrit de Jager (66):

“India als baby vond ik niet zo ­interessant, maar op een gegeven moment ging ze dingen terugzeggen en vanaf dat moment zijn we nooit opgehouden met praten. ‘Life is what happens to you while you are busy making other plans,’ zei John Lennon. Door India kreeg mijn leven een wending ten goede. Ze is zó gezellig. Ooit zal ze uit huis gaan en dan zal ik haar verschrikkelijk missen.

Op mijn 22ste kreeg ik Rinkje, de dochter uit mijn eerste huwelijk. Zij woonde in de puberteit bij Maria en mij. Toen zij het huis uitging, dacht ik dat ik klaar was als ouder. Maria, mijn tweede vrouw, wilde toen nog graag een kind en ik ging overstag.

Na de geboorte van Rinkje keek mijn vader in de wieg en zei tactvol: ‘Nou jongen, goed gedaan, maar nu ben je nooit meer zonder zorgen.’ Dat is waar. Ik leef vier levens, mijn eigen, dat van Maria, van Rinkje en van India. Dat ik zo’n rijke fantasie heb, is goed voor mijn werk, maar niet als vader. In mijn hoofd maak ik de ­dingen altijd erger dan ze zijn.

Kort geleden is Songlife verschenen, een graphic novel over de soundtrack van mijn leven. Mannen kunnen eindeloos leuteren over muziek en in het boek wilde ik een tegenwicht. Omdat India en ik graag over muziek praten en ze vaak zegt dat ik zeur, koos ik haar als kritisch personage.

In Liverpool hebben we een tour gemaakt langs belangrijke Beatlesplekken. We bezochten de piepkleine arbeidershuisjes die nog precies hetzelfde waren als toen zij er woonden. Het was zo ontroerend om in de slaapkamer te staan waar Paul McCartney nog tot 1964 sliep. Die sfeer was zo herkenbaar, want ik kom ook uit zo’n gezin en woonde ook in zo’n huisje.

India leest mijn strips nooit, alleen als ze voor me werkt. Maria dacht dat India misschien zou kunnen inkleuren. Dat leek mij veel te moeilijk voor haar; binnen een halfuur wist ze hoe het zat en ze werkt tien keer sneller en beter dan als ik het zelf zou doen.

Ik ontdek nu pas dat kinderen ook hun ouders opvoeden. Ik ben nogal snel met mijn oordeel en daar heeft India een bloedhekel aan. Ze wijst mij op tegenstellingen in mijn opvatting en zegt vaak dat ik niet genoeg van een onderwerp weet. In mijn werk ga ik voor het standpunt dat de beste grap oplevert, maar ik heb van India geleerd dat ik me vaker in een onderwerp moet verdiepen voor ik mijn mening bepaal.”