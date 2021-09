In Vegan Junk Food Bar in 2D waan je je in een stripverhaal

Vegan Junk Food Bar in 2D. Beeld Birgit Bijl

De Vegan Junk Food Bar in de Staringstraat in West heeft zijn zaak omgetoverd tot een zwart-witstrip. Het restaurant met 2D-animatie zorgt voor een surrealistische, visuele ervaring.

Nagenoeg alles op de kaart bestaat uit vlees- en visvervangers, en alles kom je ook tegen op het menu van een ‘normale’ snackbar, alleen daar dan vaak niet-vegan; burgers, bitterballen, patat, visgerechten, kapsalonmaaltijden, met prijzen tussen de 9 en 15 euro.

Bij binnenkomst zorgen de stoelen, tafels en vloer voor een cartoonesk gevoel. Over elke getekende zwarte houtnerf op de witte vloer is nagedacht. De muur illustreert het interieur van een tweedimensionaal restaurant, wat de indruk wekt dat de ruimte een stuk groter is.

Het personeel en de gerechten steken flink af tegen de zwart-witte achtergrond. Met hiphop en r&b-muziek uit de speakers, teksten als ‘Let’s get dirty’ op de muur en tekeningen van vers fruit wil de keten graag eigentijds zijn.

“We willen veganistisch eten toegankelijk maken voor iedereen,” zegt marketingdirecteur Mireille Sanches (43). De felroze en -blauwe sauzen op de patat contrasteren met de omgeving waarin ze worden geserveerd. Hierdoor lijkt het bij de Vegan Junkfood Bar nog meer dan gewoonlijk om de presentatie van het eten te draaien.

