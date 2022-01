In Umi heeft Najate Leklye (69) in streetwear met hidjab de hoofdrol

Beeld Meryem Slimani

In de expositie en op uw instagramaccount @meryemsfirst zien we uw moeder Najate Leklye (69) in de hoofdrol als uw muze, in streetwear met hidjab. Ziet ze er altijd zo fashionable uit?

“Ik zie mijn foto’s als een editorial van een modemagazine; zo ziet ook niemand eruit in de supermarkt. Het is ons eigen verkleedfeestje met hiphop en Marokko als grote inspiratie. Ik combineer de kleding van mijzelf en van mijn man, van Nike tot Daily Paper, met die van mijn moeder, zoals een kaftan die ze heeft laten maken voor mijn geboortefeest.”

U brak door dankzij Instagram en uw werk hangt nu in het Fotomuseum in Rotterdam en is te zien in campagnes van Zalando en de Bijenkorf.

“Ik doe nu alles waar ik als zestienjarige niet van durfde te dromen. Toen ik jonger was waren er niet veel mensen van kleur achter de schermen van de mode en media, daardoor wist ik niet of het ook voor mij was. Social media heeft dit veranderd. De jongere generatie heeft nu hopelijk het gevoel dat er ook voor haar plek is in die wereld.”

Wat vindt uw moeder ervan dat ze inmiddels wereldberoemd is?

“We zijn ooit met de foto’s begonnen als bezigheidstherapie; mijn moeder was herstellende van borstkanker, en ik van een depressie. Ze is altijd docent geweest en zat in besturen – ze is zelfs geridderd – maar na haar ziekte kon ze haar werk niet meer doen. Dit samen maken heeft haar weer energie en levensvreugde gegeven.”

Umi, Hama Gallery, Willemsparkweg 64h, Amsterdam.