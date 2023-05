‘In tien seconden een orgasme is gewoon kut’: magazine Saar bespreekt vijftigplus op haar eigen manier

Beeld Ellen Mandemaker

50 plus, maar nog lang niet dood.

Barbara van Erp: “Die ondertitel is verzonnen door Els Rozenbroek, onze goede koppenmaker. We hebben lang geprobeerd dat af te zwakken of subtieler te formuleren, maar eigenlijk is het juist heroïsch dat we het hardop durven te zeggen. Niemand wil 50 plus zijn. Vijftig plus is het allerergste, het laagste van het laagste. De overgang, urineverlies, krakende knieën, rimpels, niet meer geil… Het meest onsexy iets wat je kunt zijn, een 50 plusvrouw. En omdat dat zo is, wil geen blad het zijn. Libelle doet alsof haar lezers 35 zijn, Linda doet alsof ze 35 zijn. Omdat het goor is, 50 plus, en ook omdat adverteerders maar tot een doelgroep tot 49 jaar willen adverteren. Daarna is het: computer says no.”

Femke Sterken: “Bij die mediabureaus werken dertigers die hip met elkaar zitten te doen. Die hebben geen zin in vijftigplussers.”

Van Erp: “Als je een merk als Becel bent, moet je wel een heel moedige marketingmanager zijn om door je reclamebureau en je mediabureau heen te beuken om bij ons te adverteren. dat lukt niet. Dus wij zijn bijna advertentievrij, we focussen compleet op de lezer. Dan vindt de adverteerder ons maar vies. We zijn maar een klein bedrijfje, we hebben geen directeur boven ons die zegt: nee vrouwtje, zo gaat dat niet, we moeten wel centjes verdienen. Wij weten wie we zijn, en er is een hele leuke generatie vijftigplusvrouwen voor wie we ons blad maken.”

Sterken: “Die werd eerst totaal ontkend. Vijftigplus gaat over degelijk, de 50PlusBeurs, de sta-opstoel.”

Van Erp: “Maar die zijn toch echt meer voor tachtigplus. Weet je: we maken dit blad op verzoek van de lezers. Eerst waren we alleen een site, maar letterlijk elke dag ging de telefoon. ‘Ja, hallo, met Marjolein, ik sta hier bij de AKO in Roosendaal en hij ligt er niet.’ ‘Nee, het is een online magazine.’ ‘Ja, maar ik wil hem kopen, en hij ligt er niet.’ Echt zo van: ga hem maar eens maken. Dus na een half jaar dachten we: oké. Toen hebben we hier in de keuken een nepcover geschoten met onze visagiste, een heel mooie vrouw, met grijs haar en rimpels en alles, en die op de site gezet met de vraag: wie wil hier €5,95 voor betalen? En dat hebben duizenden vrouwen gedaan. We hebben nu bijna 11.000 abonnees en nog eens 10.000 bladen in de losse verkoop. De podcast is gratis, maar mensen vinden hem zo leuk dat ze vervolgens abonnee worden op het blad. En we groeien, groeien, groeien.”

Sterken: “En dat ‘maar nog lang niet dood’... Dat vinden wij ontzettend grappig en ironisch. Er zijn ook mensen die het te hard vinden, maar het alternatief wordt altijd zo soft.”

Van Erp: “Te jong om oud te zijn. Forever young, nog fris en fruitig. Ugh.”

We zijn wel een beetje grachtengordel, sorry daarvoor.

Van Erp: “Af en toe zeggen mensen: wauw, jullie zitten in zo’n bubbel. We hebben een redacteur uit Etten-Leur, Miriam, en die zegt: bij ons weten ze echt niet wat havermelk of quinoa is. Die ergert zich er ook aan dat op de redactie niemand suiker in de koffie heeft.”

Sterken: “Saar is wel heel Amsterdams. We maken er ook wel grappen over, ‘Miriam komt he-le-maal uit Etten-Leur’.”

Van Erp: “Maar niet Amsterdams als locatie. Onze lezeressen komen overal vandaan. Het is meer dat we een soort ‘high end’-vrouw laten zien. Een vrouw die naar Ibiza gaat voor een retreat, die veel te duur haar nagels laat doen, naar pilates gaat en De Nieuwe Yogaschool. Die heb je niet overal. Zo’n vrouw aan wie mensen zich kunnen spiegelen – of ergeren, natuurlijk. Dat is ook oké.”

Sterken: “Het zijn ook vaak een beetje gekke wijven, die buiten de gebaande paden gaan. Zo zijn onze redacteuren ook. Ze hebben allemaal wel iets wat niet helemaal spoort. Dat vind ik fijn. Zodra er eentje komt die alles op orde heeft, denk ik: waar zit het verhaal hier?”

In tien seconden een orgasme, dat is gewoon kut.

Sterken: “Ik had een Satisfyer van mijn man gekregen, en die heb ik op een dag gebruikt –”

Van Erp: “Onder werktijd hè? Op een thuiswerkdag. Femke had een hele harde deadline.”

Sterken: “En toen was het in tien seconden voor elkaar. Echt bizar. Het was wel een orgasme, maar niet zoals een orgasme bedoeld is. Er zat geen enkel plezier aan. Dat ding zoog het er gewoon uit. We hadden een keer een verhaal met orgasme-expert Marleen Janssen, en die zei dat ook: al die apparaten zijn gemaakt door mannen. Dus die zorgen dat zo’n orgasme zo klaar is. Dat vond ik heel grappig.”

Van Erp: “Er zit nog steeds een taboe op dit soort onderwerpen, alleen Femke voelt dat niet zo. Femke en ik hebben elkaar gevonden in het extreem openhartig zijn. We hadden eerst een website voor jonge ouders, Me to We, en daarin schreven we ook hoe heftig het kan zijn, jonge kinderen. Dus niet dat getrut van ‘oh ik had een kloddertje pindakaas in mijn haar toen ik op het schoolplein stond’, maar over lekkende tieten onder de douche.”

Femke Sterken en Barbara van Erp.

Sterken: “Ik zie gewoon niet waarom je wel kunt zeggen: ik heb net een roze koek gegeten, en niet: ik heb net een orgasme gekregen en dat was klote.”

We kennen verdomd veel vijftigers die nooit meer seks hebben.

Van Erp: “Een heleboel vrouwen zeggen: mijn man wil geen seks meer. Als je kleine kinderen hebt, denk je: die seks komt later wel weer. En dan heb je die tijd weer terug en komt het tóch niet. Dat is wel het moment om te bedenken: hoe ga ik dit nog organiseren? Ga ik weg bij mijn man? Scheiden of blijven, dat is wel een thema bij Saar. Er zijn veel vastgeroeste stellen, daar krijgen we nu we ook een relatiecursus aanbieden wel steeds meer oog voor.”

Sterken: “Laatst hadden we het over polyamorie. Fascinerend thema.”

Van Erp: “Op dat vlak gebeurt er zoveel wat je niet hoort. Mensen die samen geen seks meer hebben, maar wel op zoek gaan. Die verhalen komen ook tot ons. Onze redacteuren mogen anoniem schrijven, daar zijn we heel makkelijk in, want alleen zo krijg je het echte verhaal.”

Sterken: “In onze podcast hadden we een vrouw die op Instagram had geschreven: mijn man is erachter gekomen dat ik vreemd ben gegaan, dat hebben we met elkaar opgelost. En later postte ze dat ze een vriend had naast haar relatie. Die vrouw hebben we uitgenodigd om erover te komen praten. Die verhalen springen eruit, die zijn anders dan anders. Ik denk niet dat onze hele doelgroep bezig is met polyamorie, maar wel met de vraag: hoe houd je een lange relatie goed?”

Van Erp: “Het is ook midlifecrisis. Dat je denkt: ik heb nog twintig gezonde jaren, is dit het nou? Je hebt maar één leven.”

We willen dolgraag grijs haar, maar wel in één nacht.

Van Erp: “Ik ben gek op vrouwen met mooi grijs haar. Standaard je haar verven, dat is er wel uit. Alleen dat langzaam grijs worden… Dat doet pijn aan je ogen. Dan zie je iemand in een jaar tijd twintig jaar ouder worden.”

Sterken: “Mooi grijs haar is ook een lifestyle. Ik ben wie ik ben, en ik conformeer me niet meer. Maar dat is niet een teken dat je het hebt opgegeven, integendeel.”

Van Erp: “Kort en pittig, dan heb je het opgegeven. We krijgen binnenkort een verhaal waarom zestig zijn zo veel leuker is dan vijftig. Met vijftig probéér je nog slank te zijn, er leuk uit te zien, denk je: oh die knieën kunnen nog nét. Met zestig is het gewoon: boem, alles hangt. En nu gaan we lol hebben.”

Hoezo is de overgang een taboe?

Van Erp: “De overgang is een droge doos, opvliegers, vergeetachtigheid. Er wordt zo lacherig over gedaan. Oh een platform over vijftigplusvrouwen, dat zal wel over de overgang gaan. Maar ik denk dat drie procent van onze content daar echt over gaat. Wij zeggen: als je iets over de overgang wilt weten, ga je maar naar de huisarts. We bespreken het wel op onze manier: bijvoorbeeld dat je je man wilt slaan, dat je slechter tegen drank kunt. We zullen geen verhaal maken over de nieuwste inzichten over de overgang. Geen medische weetjes. Maar als iemand zegt: ik heb toch zo’n vreselijke overgang doorgemaakt, ik heb mijn kinderen het huis uitgeschopt en een camper gekocht, dát vind ik een leuk verhaal.”

Het kankerminuutje.

Sterken: “Toen we net de podcast gingen maken, hoorde Els Rozenbroek dat ze kanker had. En ze zei: daar gaan we het niet over hebben! Bij de tweede opname was het duidelijk dat het heel slecht was. Toen zei Barbara: laten we dan een kankerminuutje doen. Waarop Els zei: een minuutje kan wel. Maar ik ga geen boek schrijven. Die boeken over kanker zijn altijd zo saai!”

Van Erp: “Iedereen viel over ons heen, want in de shownotes van de podcast stond kankerminuutje en iedereen dacht dat we een minuutje gingen kankeren. Op een gegeven moment werd het een kankerkwartiertje en een kankeruurtje en keken we niet eens meer naar de tijd.”

Sterken: “We probeerden ons nog wel een tijdje aan het format te houden, maar die ziekte werd zo pregnant, dat sloeg nergens op. Els zei nog weleens: moeten we het niet over een BN’er hebben? Nou nee, dat hoeft echt niet hoor.”

Van Erp: “Tot in het hospice hebben we de podcast gemaakt. Ook over de functie van placemats, of waarom de glazen van de Blokker zo lelijk waren.”

Sterken: “Ze heeft zich tot haar laatste snik opgetrokken aan de podcast. Ze spaarde haar energie om die met ons te maken.”

Het alcoholminuutje.

Van Erp: “In de zomer met Els was het heel hard gegaan met de drank. Soms was ik bij haar om elf uur ‘s ochtends, en Els had helemaal geen ritme meer, dus die zei al om twaalf uur: kom, we zijn klaar, nu gaan we drinken. Ik ken niemand die zo ongezond leefde als zij. Ze rookte, had in haar leven nog geen hapje groente gehad, dronk alleen maar whisky. Ze was pas 65 toen ze stierf, ik werd met de neus op de feiten gedrukt hoe erg het is om zo slecht voor jezelf te zorgen. En ik dronk rustig een fles wijn per dag. Ik zocht een paardenmiddel om op de rem te trappen, dus toen heb ik me ingeschreven bij de Jellinek.”

Sterken: “Het was net als met dat kankerminuutje, we kregen heel veel respons. Mensen schreven dat ze geïnspireerd waren, dat ze met Barbara mee gingen doen, dat ze ook gezonder gingen leven. Er zijn zo veel mensen veel meer gaan drinken in de lockdowns en daar niet meer mee opgehouden.”

Beeld Ellen Mandemaker

Van Erp: “Redacteur Miriam zei: in Etten-Leur drinken we twee flessen per dag!”

Sterken: “Wij zeggen het maar gewoon, en dan zijn de reacties: oooh, ik ook, ik ook! Ik dacht dat ik me enorm moest schamen!”

Alle leuke mannen zijn op.

Van Erp: “We werken met relatietherapeut Anne de Jong en die zegt: alle leuke mannen zijn bezet en wie er vrij rondloopt, heeft bindingsangst of hechtingsproblemen. Ik moet er niet aan denken om nu nog een man te moeten zoeken.”

Sterken: “Daar gaat die relatiecursus ook over: kijk naar wat je kunt doen binnen je huwelijk. Soms denk ik: ik zie mijn man elke dag, maar wat doe ik nu echt met hem? Wanneer ben ik voor het laatst een weekendje weg geweest?”

Van Erp: “We zijn wel van de school: als je een ander neemt, heb je drie jaren lol en daarna zit je weer met hém op de bank. Je neemt jezelf altijd mee.”

Sterken: “Die verliefdheid houdt ook op. Ik val nu eenmaal op intellectuele mannen die niet opruimen, dus dan heb ik wéér zo’n man.”

Vrouwen, gebruik je hersenen toch voor belangrijker zaken dan voor je uiterlijk.

Van Erp: “Dat zei een van de gasten tegen ons. Wij hebben het heel veel over botox. Misschien wil ik dat nog een keertje, Femke doet dat elk half jaar. Ik heb mijn oogleden laten doen, Stella Bergsma heeft haar nekrimpels laten weglaseren.”

Sterken: “We kunnen er uren over praten. Daar schamen we ons ook wel een beetje voor, maar het is gewoon een van onze lievelingsonderwerpen.”

Van Erp: “In de podcast roep ik dan steeds: de volgende keer gaan we het over de nieuwe roman van Houellebecq hebben! Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.”

Sterken: “Els zei altijd tegen mij: nou ben jij zo’n intelligente vrouw, en zó oppervlakkig! Je hebt het de hele dag over botox en lijnen. Daar werd ze zo kwaad over.”

De Saarpodcast doet qua seksisme nauwelijks onder voor Johan Derksen.

Sterken: “Schreef Kluun dat in zijn column? Daar doe ie ons mee tekort.”

Van Erp: “Ik heb weleens een hele verhandeling gehouden over mannen met opgevouwen boodschappentassen. Misschien komt het daardoor. Ik vind dat zoiets onsexy’s.”

Sterken: “Heeft hij die tas dan uit het gootsteenkastje gehaald? Heeft zijn vrouw die voor hem opgevouwen?”

Van Erp: “Op zich zijn we voor mannen die boodschappen doen –”

Sterken: “Maar hij moet wel sexy zijn.”

Van Erp: “Hij moet zo’n tasje vergeten. Dat hij met zijn hoofd ergens anders is.”

Sterken: “En dat wij dan zeggen: neem-dan-even-zo’n-tasje-mee! Heel ongeëmancipeerd, ik weet het. Dat zegt mijn man ook altijd: jij bent alleen geëmancipeerd als het jou uitkomt.”