In ‘snoepwinkel’ Pink Gellac vullen klanten roze miniatuurmandjes met nagellak

Beeld Hannah Bults

Roze muren, roze kasten en roze barkrukken: de nieuwe winkel van Pink Gellac doet zijn naam eer aan. De vloer is wit, maar reflecteert paars, blauw, groen of roze, naar de veranderende plafondlichten. Op een sushiband in de etalage draaien fuchsia, oranje en glitterblauwe nagellakjes uit de nieuwste collectie (Cyber dream) rond. “We geloven wel in dit soort gekke dingen,” zegt directrice Thera Strietman (40).

Sinds twee jaar zijn er door het land ‘colour boutiques’ te vinden van het gelnagellakbedrijf dat in 2013 begon als webshop. In Utrecht draait een miniatuurreuzenrad en in Eindhoven hangt een ‘infinity mirror’. Op de Nieuwendijk zit nu de zesde fysieke winkel.

Als in een snoepwinkel staan 240 kleuren lakjes uitgestald tegen de rechterwand. Niet gesorteerd op kleur, maar op collectie (Butterfly, Miami vibe, Island wave). “De website is mooi, maar als je de kleuren goed wil zien, is de winkel de beste plek,” zegt Strietman. Ze draagt zelf Secret purple, een felle, warme lilatint. “Je kan hier een staaltje pakken en kijken hoe de kleur bij je huid past.” In plaats van snoepzakken vullen geslaagde klanten babyroze miniatuurmandjes.

Wie twijfelt over de gelnagellak kan een pinknagel laten lakken door een medewerker, of mag aan de witte tafel zelf aan de slag met ledlampen, polijstblokken en dotting tools. “We verkopen kleur en we willen dat vrouwen zich kleurrijk durven te uiten, dus we vinden het heel belangrijk dat we hier kunnen laten zien hoe het werkt.”

Pink Gellac Nieuwendijk 229L, Centrum Prijzen Met een starterspakket vanaf €89 kun je beginnen met een thuismanicure. Extra kleuren kosten tussen €12 en €15. Bijzondere kleur In de kleuren Reflective raisin en Reflective lilac zitten glitters, die extra glinsteren in fel licht. Zwart Beautiful black is de populairste kleur. “Alle kleuren rood en roze samen zijn misschien wel populairder, maar er is maar één kleur zwart,” aldus Strietman.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.