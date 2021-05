In september is alles weer normaal, hopen ze bij Casa Rosso: ‘Maar de desinfectiepaal houden we er wel in’

Cor van Dijk, directeur van Casa Rosso. Beeld Susanne Stange

Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“We zijn al lange tijd dicht. Zo’n 80 tot 85 procent van onze bezoekers komt uit het buitenland. Zolang er niet gereisd mag worden, zal onze buurt erg stil blijven. Het niet mogen reizen is een logisch gevolg van deze crisis, maar leuk vind ik het zeker niet. Onze buffer is aan zijn einde.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Ons erotisch theater valt in het openingsplan onder doorstroomlocaties binnen, culturele instellingen en overige horeca. Sekswerk is nu weer toegestaan en de eerstvolgende stap is dat het theater opengaat, zonder dat we drankjes kunnen serveren. Waarschijnlijk is dit vanaf 5 juni. Vanwege de anderhalve meter afstand is er straks plek voor 40 man, voorheen konden we ongeveer 184 man kwijt.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“We merken dat mensen die in het verleden in groepsverband kwamen nu individueel willen komen. We hadden een paar weken geleden contact met een Chinese reisorganisatie over de vraag hoe wij onderdeel kunnen zijn van tours die zij organiseren voor koppels. Dan overnachten ze in een hotel, bezoeken ze daarna het Rijksmuseum en komen ze later op de avond – zodra het weer kan – naar ons theater.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Ik had eerst pijn in mijn buik over hoe de toekomst eruit zou zien. Maar toch merk ik dat naarmate er meer wordt versoepeld, de zon steeds meer gaat schijnen. Daarmee bedoel ik dat ik steeds meer hoop krijg. Ik denk zelfs dat het in september weer normaal is. Dat is dichterbij dan we denken, want het is nu al bijna juni.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“Als er helemaal geen maatregelen meer zijn, is het weer als vanouds. Dan gaan wij mondkapjes niet verplicht stellen. De desinfectiepaal houden we er wel in. Ook zullen we zorgvuldiger blijven schoonmaken, zodat het extra schoon blijft op de toiletten. Ik kijk er heel erg naar uit. Liever vandaag dan morgen.”

Casa Rosso Oudezijds Achterburgwal 106-108 casarosso.nl

