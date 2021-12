In restaurant Kaap en Tein komen twee werelden samen – die van de boeven en de grachtenpanden

Kaap & Tein, Zeedijk 43a. Beeld Sophie Saddington

De Zeedijk, Amsterdamser krijg je het niet: scheve panden, historische bruine cafés en Chinese restaurants. Daartussen staat restaurant Kaap en Tein. Hier woonde rond de jaren negentig Simon Adriaanse, vooral bekend als Frits van de Wereld. Drie bordelen en een paar ‘speelhuissies’ had hij, net als twee schepen – De Kaper en De Lammie – en een hasjhandel.

Via de voordeur betreed je een donkere ruimte. Laag plafond, antieke schouw. Eerst lijkt alles zwart, knus verlicht door kaarsjes. Maar halverwege de ruimte maakt zwart plaats voor wit. De scheidslijn loopt dwars door de zaak, zelfs over tafels.

“Hier komen twee werelden samen via twee ingangen,” zegt Pascal ter Beeke (41), een van de drie ‘kapiteins’ aan het roer van Kaap en Tein. De ingang aan de Zeedijk, de ‘boevenkant’, vertegenwoordigt Kaap. Een knipoog naar Van de Werelds schip De Kaper. Echt een plek voor de vrijdagmiddag, met pils (vanaf €2,90) en bitterballen (€8).

“Tein hebben we bedacht als lichte tegenhanger: de ‘grachtenpandenkant’,” zegt Ter Beeke. De ingang zit aan de Geldersekade. In dit deel van de zaak wordt ontbeten met wentelteefjes (€8,50), ook is er wijn (vanaf €4,90).

Aan het enige binnenhofje van de Zeedijk ligt de voormalige eetkamer van Frits van de Wereld. Nu vind je er ronde tafeltjes, een piano en de bar, met als blad een doorsnede van een boomstam. Daarachter staat Paul Zonnenberg (40), de tweede kapitein.

De derde, Sander Horbach (39), staat in ‘de kombuis’. Zijn tosti oude kaas en huisgemaakte kimchi – Hollands en Aziatisch – past bij het straatbeeld. Volgens Ter Beeke hebben Amsterdammers altijd wel een reden om naar de Zeedijk te gaan. “Kaap en Tein moet een thuishaven zijn.”

