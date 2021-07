In openluchtbar Pink Beach drink je cocktails uit een badkuipje

Openluchtbar Pink Beach. Beeld Nina Schollaardt

Het idee voor Pink Beach ontstond tijdens de laatste lockdown, toen Instagrammuseum en ‘speeltuin voor volwassenen’ Wondr de deuren moest sluiten. Eigenaar Sarah Mendes (32) zat er na zes maanden doorheen. Ze had behoefte aan wat positiviteit, en vroeg zich af: waar word ik blij van? Het antwoord: “Contact met mijn vrienden. Strand. En roze.”

Ze opende Pink Beach, waar al deze dingen samenkomen. De openluchtbar is een stukje vakantiegevoel, verstopt in een grijs pand aan de Meeuwenlaan in Noord. Het stadsstrand bestaat uit witte kiezels en een strook roze zand. Op elke tafel staat een ouderwetse parasol, en over het ‘zwembad’ – dat niet gevuld is met water maar met blauwe ballen – schallen retro zomerhits. Alleen de Hollandse wolkenlucht herinnert er nog aan dat dit Amsterdam is, en niet Miami in 1980.

Gezeten in een strandstoel, met de voeten in het roze zand, drinken de gasten cocktails met namen als Barbie’s Pink G&T (€9.50), Cherry Bomb (€9.50) en Mermaid Tears (€10.50). Die laatste wordt geserveerd in een piepkleine badkuip, compleet met drijvend badeendje. De rietjes van alle cocktails zijn – hoe kan het ook anders – roze. Volgens Mendes is dit de kleur van de millennialgeneratie. “Het is warm, energiek en vrolijk.”

Met Pink Beach hoopt Mendes de positiviteit te verspreiden waar zij vorig jaar zelf zo’n behoefte aan had. Ze wil dat de bezoekers hun zorgen vergeten. “We moeten het leven vieren nu het weer kan.”

Pink Beach Meeuwenlaan 88



