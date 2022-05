In Kafenion beleef je het échte Griekenland, midden in de Jordaan: ‘Mensen blijven hier terugkomen’

Bij Kafenion drink je je koffie – volgens Griekse traditie – koud. En heb je zo’n freddo espresso besteld, dan blijf je er het liefst de hele middag hangen. Eigenaar Impraim Elgantour (33): ‘Eigenlijk zijn we één grote vriendengroep.’

Kafenion ademt Griekenland: de muziek, de flessen olijfolie en potten honing die staan uitgestald op de balie. De oude vergeelde kookboekjes met traditionele Griekse lekkernijen in de kast. We zijn er op een zaterdagmiddag, het is een komen en gaan van gasten. Aan de houten tafeltjes zitten mensen te kletsen, twee vrienden spelen tavli – een Griekse variant van backgammon. Een jongen zit te werken op z’n laptop.

Achter de bar zetten Impraim Elgantour, Nikos Mentenzis en Valentinos Iordanou in rap tempo koffie. Ondanks de drukte wordt iedereen hartelijk begroet, de meeste gasten kennen ze bij naam. In het kleine keukentje achterin is medewerker Omar druk in de weer met spanakopita: flapjes van filodeeg, feta en spinazie.

Strandtent op Salamina

Het begon allemaal met een kleine koffiezaak op de Wallen, opgericht door Impraim Elgantour – Griekse moeder, Egyptische vader. Hij studeerde af als elektrotechnisch ingenieur aan de Nationale Technische Universiteit van Athene. Toch lag z’n hart bij de horeca. Daarom begon hij een strandtent op Salamina, het eiland waar hij opgroeide. Dat bleek slecht getimed: tijdens de financiële crisis zaten de eilandbewoners niet op een strandtent te wachten.

“Daarom verhuisde ik in 2015 naar Amsterdam, waar ik District Coffee Amsterdam opende op De Wallen,” vertelt Elgantour. “Maar daar kwamen alleen maar toeristen, terwijl ik juist koffie wilde maken voor mensen uit de stad. Amsterdammers en Grieken die hier wonen.” En dus was het tijd voor een nieuwe plek, en de 31-jarige Nikos Mentenzis zou ’m daarbij helpen. “Ik kwam regelmatig bij District Coffee, en sprong soms bij als het druk was,” zegt Mentenzis. Koffie was al jaren zijn grote hobby. Toen Elgantour hem vroeg te helpen bij zijn volgende zaak, twijfelde hij geen moment.

Van bouwval naar koffiehuis

“Ik ben in 2016 naar Amsterdam verhuisd, voor een beter leven en een betere toekomst,” vertelt Mentenzis. “Veel Grieken zijn hier om die reden komen wonen. Er was in Amsterdam alleen niet echt een plek waar jonge Grieken samen konden komen en elkaar konden ontmoeten. Én waar je Griekse lokale specialiteiten kunt eten en op z’n Grieks koffie kunt drinken. Zo’n plek wilden wij creëren.”

En toen was daar dat pand op de Bloemgracht, dat al een paar jaar leegstond. Aan de muur hangt nog steeds het ijzeren bordje met Café Biljart de Koophandel in sierlijke letters, verwijzend naar de bruine kroeg die hier ooit zat. “Het was echt een bouwval, maar we hebben met een klein clubje alles opgeknapt,” vertelt Mentenzis. “Na hard werken, openden we in februari 2021.”

De zaak is gebaseerd op een traditionele kafenion. “Dat is een Grieks koffiehuis waar mensen samenkomen om nieuwtjes uit te wisselen, over politiek te praten en een potje te kaarten,” vertelt Elgantour. “Echt een sociale plek, dus. Elk dorp heeft er wel eentje.”

Even thuis

Een huiskamer, zo noemt vaste gast Jan Verdonk het. Hij woont op kruipafstand, op de Prinsengracht. Verdonk is blij met de koffiezaak omdat hij, naar eigen zeggen, ‘een halve Griek’ is. “Ik kom al sinds 1972 in Griekenland. Eerst alleen voor vakanties. Daarna ben ik Grieks gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam, en in de jaren negentig heb ik een tijd op Kreta en later op Patmos gewoond, een van de eilanden van de Dodekanesos. Ik ben zelfs een tijdje met een Griekse getrouwd geweest. Ik spreek de taal dus vloeiend.” Na een korte stilte: “Écht vloeiend, hoor. Ik droom zelfs in het Grieks.”

En dus is Kafenion voor hem een soort thuiskomen – ook al is hij geboren en getogen in Amsterdam. Hij babbelt wat met een paar gasten, roept iets in het Grieks naar Elgantour. Een americano naast hem op tafel, z’n bouzouki op schoot. “Dit is een Griekse gitaar, die wordt veel gebruikt voor rebetika’s, Griekse volksliederen. Ik neem ’m af en toe mee, gewoon om wat te tokkelen.”

Verdonk ziet hoe belangrijk Kafenion is voor de Griekse gemeenschap in Amsterdam. “Een plek waar vooral jonge Grieken elkaar ontmoeten en even thuis zijn.”

Ons kent ons

Dit geldt ook voor Orestis, aan het tafeltje bij de deur. Hij komt uit Thessaloniki, en woont in Haarlem. Hier mist hij vooral de bougatsa: warm filodeeg, kaneel en custard. “Ik kom hier vaak op zaterdag of zondag voor zo’n typisch Grieks ontbijt.” Hij wijst opzij: “Ik heb m’n Spaanse collega Juan meegenomen, ik vond dat hij het ook moest proeven.”

Ilias en Apostolos (‘Apo’ voor vrienden) leunen tegen de muur, allebei een freddo espresso in de hand. “In Griekenland drinken we onze koffie altijd koud, ook in de winter,” zegt Ilias. Hij en Apostolos werken beiden als kok bij Kaia, op het Europaplein. ’s Ochtends fietsen ze voor werk vaak even langs Kafenion, gewoon om de dag op te starten. Het is inmiddels ons kent ons.

“Eigenlijk zijn we één grote vriendengroep,” zegt Impraim Elgantour. “Er wordt veel genetwerkt, Grieken helpen elkaar bijvoorbeeld aan een baan of een woning. Als mensen hier eenmaal komen, blijven ze terugkomen.”

Mengelmoes van culturen

Dat geldt ook voor barista Valentinos, die net bezig is met twee flat whites. Hij komt van Cyprus en woont sinds augustus in Amsterdam. “Ik doe een master fysiotherapie aan de Vrije Universiteit,” vertelt hij terwijl hij de melk opschuimt. “Toen ik hier kwam wonen, ging ik meteen op zoek naar écht goede freddo cappuccino. Zo kwam ik bij Kafenion terecht. Ik had nog een bijbaan nodig, dus ik besloot hier te gaan werken.”

“Ik denk dat zestig procent van onze klanten Grieks is,” zegt Elgantour. “De overige veertig procent zijn Nederlanders, expats en wat toeristen.” Nikos vult aan: “En dat is juist wat we willen. Het begon misschien als een plek voor Grieken, maar inmiddels is Kafenion een café waar mensen uit allerlei culturen samenkomen. Waar we Nederlanders iets van de Griekse cultuur leren, en waar ook andere expats en toeristen zich thuis voelen.”

Zo ook de Litouwse Sandra en de Libanese Pascale – allebei voor de liefde naar Amsterdam verhuisd. Ze werken samen bij het Mövenpick Hotel en komen regelmatig bij Kafenion, ‘voor de goede koffie én de goede sfeer’.

Buurtcafé

Maar ook voor de buurt doet Kafenion veel goeds. Marc de Jong woont al jaren op de Bloemgracht. “Het klinkt gek, maar dit is de plek waar ik m’n buren ontmoet. Sommige mensen wonen al jaren in m’n straat, maar ik leer ze hier kennen.”

Nikos Mentenzis is blij dat er ook veel Amsterdammers naar Kafenion komen. “Nederlanders houden eigenlijk best van koffie – ook al zie je dat niet altijd terug. Dan komen ze hier, en bestellen ze een ‘koffie verkeerd’. Een wrong coffee, waarom zou je dat drinken?” Hij lacht.

“Niet iedereen weet dit, maar koffie is voor Grieken erg belangrijk,” vult hij aan. “Bij Kafenion zoeken we altijd naar kwaliteit. We hebben de beste bonen, de beste machines én we gebruiken een Italiaanse techniek om espresso te zetten.” Of er dan ook weleens Italianen komen? Elgantour: “Jazeker, en ze zijn dol op onze koffie. Ik heb zelfs weleens gehoord dat ze ’m hier lekkerder drinken dan in Italië…”