In je sportschoenen, in Spotify, in vliegtuigen: wetenschap zit overal in

Organisator Adriaan Woudstra: ‘Waar het om gaat, is te laten zien dat wetenschap onmisbaar is en overal in zit.’ Beeld Shutterstock

Een spectaculaire liveshow over wetenschap, is dat met ontploffingen?

“In Nemo doen we proefjes, en Boy van Quest doet ook proefjes met benzine en vuur, maar het wordt geen Jackass. Waar het om gaat, is te laten zien dat wetenschap onmisbaar is en overal in zit. Bijvoorbeeld in je sportschoenen, Spotify en vliegtuigen.”

Wat kunnen we verwachten?

“Veel bekende mensen die wat komen vertellen of laten zien, zoals André Kuipers, Erik Scherder, Frans de Waal, Robbert Dijkgraaf en Keet Oldenbeuving. Maar je kunt ook unieke locaties bezoeken, bijvoorbeeld de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden, die pas in 2022 opengaat. Of leer hoe koeien klimaatvriendelijk worden gemolken op de Boerderij van de Toekomst in Leeuwarden. Je kunt een speurhond van de douane aan het werk zien bij het Belasting & Douane Museum in Rotterdam, of een dronepiloot worden bij de Bibliotheek Noordwest Veluwe, en alles is gratis.”

Gezinsvriendelijke wetenschap, wat verstaat u daaronder?

“Het is niet alleen leuk voor kinderen, het is ook interessant als je wat ouder bent. Want wat je ook bent of wilt worden, de wetenschap speelt er een rol in. Maar we houden het laagdrempelig.”

Is alleen het event in Nemo online, of de rest ook?

“Ook online. Je kunt weerballonnen zien bij het KNMI, meetwagens bij het RIVM, rondkijken bij ruimtevaartorganisaties ESA-Estec, Naturalis en Burgers’ Zoo. De liveshows vanuit Nemo kun je zaterdag- en zondagochtend vanaf half tien volgen via de site weekendvandewetenschap.nl en via YouTube.”