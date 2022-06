In Italië at ik voor het eerst andijvie naast een visje van de barbecue

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op andijvie.

Terwijl ik op mijn knieën in de tuin aan het wieden was kwam ik, ­achter een uit de kluiten gewassen snijbietstruik, een jonge andijvie tegen. Ik kon me niet heugen dat ik die had geplant, maar toen ik iets later zag dat de helft van mijn spitskolen in werkelijkheid bloem­kolen zijn, was het duidelijk: ­volgend jaar moet ik een zaaiplan maken of op zijn minst in een boekje bijhouden wat er de grond in gaat.

Ik was blij met mijn zomerse andijvievondst. De groente wordt geassocieerd met koud weer. Eten voor als de haard aangaat. Lekker door de aardappelen gestampt en met een worst of bal gehakt erbij. Maar andijvie is juist nu in het seizoen. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben blij dat er nog een zwoele zomer aankomt voordat ik mijn eerste bordje stamppot weer eet.

Met veel knoflook

Gelukkig biedt andijvie veel meer mogelijkheden dan alleen stamppot. Ik denk dat ik het in Italië voor het eerst geserveerd naast een visje van de barbecue zag. De groente was gebakken in olijfolie met veel knoflook, ansjovis en een pepertje. Ook in L­­onden at ik laatst escarole – let op: wie in Engeland endive bestelt, kan witlof verwachten. De andijvie kwam daar van de houtskoolgrill en werd geserveerd als een warme caesar­salade: met gepocheerd ei, knapperig broodkruim en weer een ansjovissaus. De zoute vis brengt evenwicht in het bitter dat andijvie kenmerkt.

Dat bittere is overigens minder aanwezig dan vroeger. Voormalig culinair recensent van deze krant, wijlen Johannes van Dam, noemde het uitkweken van de bitters de verkinderlijking van onze smaak.

Zelf ben ik er niet al te rouwig om. Andijvie zoals die nu in de winkel ligt is nog altijd bitter, maar toegankelijker: de bitters zijn niet zo aanwezig dat er geen andere smaak tegenop kan.

Met mijn zelfgekweekte andijvie maakte ik deze pijl­snelle zomerse stoof.

Beeld Emma Levie