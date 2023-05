In homobar B’Femme mogen alleen vrouwen komen

B’Femme wil dat de drempel voor vrouwen niet te hoog is. Beeld Koosje Koolbergen

In de Reguliersdwarsstraat is er een nieuwe homobar alleen voor vrouwen geopend. Rachel Matteman (35) runt de plek, B’Femme genaamd: “Vrouwen hebben een plek nodig waar ze naartoe kunnen, waar de drempel niet te hoog is.”

B’Femme is gevestigd in hetzelfde pand als club BlendXL, maar heeft een eigen ingang. De eigenaar van beide zaken, en ook van het verderop gelegen Blend, is Valy Pintiuc (46). Pintiuc en Matteman kennen elkaar al zo’n tien jaar en kwamen met elkaar in contact doordat ze beiden grote feesten organiseren tijdens Pride Amsterdam.

Matteman heeft veel gewerkt in lesbische clubs. Zo stond ze jaren in Vivelavie gewerkt, een club die 37 jaar heeft bestaan en zes jaar geleden werd gesloten.

“Op een avond zaten we te brainstormen en kwam Valy met het idee om het gedeelte van BlendXL waar wel een bar stond maar dat amper werd gebruikt af te schermen van de rest van het pand en er een vrouwenbar van te maken. Hij vroeg mij om dit op te pakken.” Dat deed Matteman maar al te graag. “Dat hij dit voor de vrouwen wil doen, vind ik geweldig.”

De opening op 9 april was een groot succes. “Het was heel druk, heel gezellig, en er hing een goede sfeer,” zegt Matteman. “Mij gaat het erom dat mensen het naar hun zin hebben en elkaar kunnen ontmoeten doordat de drempel niet te hoog is.”

De twee ruimtes zijn van elkaar gescheiden door een schuifdeur, die open kan als het erg druk is bij B’Femme. De vrouwen moeten gebruikmaken van de toiletten van BlendXL, wat maakt dat er een doorloop ontstaat. “Dat is juist wel leuk. Vrouwen kunnen zo kiezen of ze gemengd willen feesten of hier alleen met elkaar.”

