In het Handboek voor de jonge rebel leidt boosheid tot een plan

De ironie van de titel ontgaat me niet: is het de bedoeling dat mensen met uw handboek de barricaden opgaan?

“Er zijn al genoeg jongeren die zelf het heft in handen nemen, er gebeuren al heel veel toffe dingen en er wordt veel voor elkaar gekregen. Wij wilden wat toevoegen, want we blijven van crisis naar crisis gaan, dus acties mogen best wat meer effect hebben. Inhoud doet ertoe, maar vorm ook.”

Op welke rebellendoelgroep richt u zich?

“Iedereen jong van geest die zich uit wil spreken, maar niet goed weet hoe en waar te beginnen. Of je nou op een school zit waar de kantine te veel vlees serveert, of dat je een enorm protest wilt organiseren op het Malieveld.”

Hoe word je een goede rebel?

“Het boek bespreekt alle elementen die bij een campagne komen kijken, maar actie is geen exacte wetenschap natuurlijk. Daarom laten we tien jonge rebellen met ervaring aan het woord. De essentie is: maak een plan. Ja, het begint met boosheid, maar wat je wilt is een effectief plan de campagne. Hoe bereik je iets, hoe pak je iets aan?”

Stak u nog iets op van de ervaringsdeskundigen?

“Zeker van Sander van der Kraan, de man achter het woonprotest: de tactiek van de bluf. Hij zei vanaf het begin: dit wordt het grootste woonprotest ooit in Nederland, en door dat zo te zeggen, werd het dat ook.”

U schreef het handboek samen met Esther Crabbendam, wie van u is het meest rebels?

“We gaan gelijk op, we strijden hand in hand.”