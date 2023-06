In het Brasapark in Zuidoost is er nu een inclusieve speeltuin met toestellen laag bij de grond

De speeltoestellen in het Brasapark zijn extra veilig en toegankelijk voor iedereen. Beeld Jakob van Vliet

Bovenop de A9 bevindt zich het vrij nieuwe Brasapark, tussen het Gaasperpark en het Nelson Mandelapark in. Sinds kort kunnen kinderen hier spelen in de nieuwe, inclusieve speeltuin met als thema ‘Connecting to the World’.

Een enorm speeltoestel in de vorm van een walvis lijkt door de blauwe ondergrond in het water te liggen, omringd door eilandjes in verschillende kleuren met elk een eigen speeltoestel erop.

“De kleuren relateren aan diversiteit. Je ziet blauw, felrood, knalroze, van alles. Daarmee suggereren we dat het voor iedereen is. Het maakt niet uit vanuit welke hoedanigheid je daar bent, je mag er wezen,” zegt stadsdeelbestuurder Raoul White (50).

De speeltuin is extra toegankelijk en veilig gemaakt voor kinderen die anders moeite zouden hebben om een toestel op te komen of die gevaren minder goed overzien. “Ook zij zijn deel van onze community.”

Zo is de grond van de glijbanen extra zacht, hebben de toestellen weinig treden en zijn laag bij de grond. De schommels zijn zo ontworpen dat kinderen er stevig in blijven zitten en datzelfde geldt voor de andere speelmogelijkheden.

Als het aan White ligt, blijft dit project in ontwikkeling. “Vaak worden speeltoestellen geplaatst en wordt er niet meer naar omgekeken tot ze dertig jaar later kapotgaan. Ik zal aandringen op constante vernieuwing voor de doelgroep. Onze kinderen hebben recht op het beste van het beste.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.