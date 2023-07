In haar ‘regenboogpodcast’ BinnenSteBuiten zoekt Raïsa Sambo altijd naar the silver lining

Hoe ga je ermee om als je familie je niet accepteert als lhbtq? Die vraag (en andere) stelt Raïsa Sambo (36) haar gasten in podcast BinnenSteBuiten.

Hoe kwam je tot deze podcast?

“Het idee komt eigenlijk voort uit mijn jongere zelf. Ik realiseerde me als 16-jarige dat ik een leven tegemoet zou gaan waarin ik veel dingen zou moeten overwinnen. Ik was me er toen al van bewust dat ik als lesbische vrouw niet kan trouwen op Curaçao, het geboorteland van mijn ouders en nota bene deel van het Nederlands Koninkrijk. Door het gevoel niet te voldoen aan heersende normen, had ik donkere periodes. En ook het gevoel dat ik hierin alleen was.”

Dus het is eigenlijk een podcast waarnaar je destijds zelf wel had willen luisteren?

“Ja, met verhalen en gasten die inspirerend zijn voor mensen die door een soortgelijk proces gaan, maar ook voor iedereen daaromheen. We hebben het over familiegeschiedenis, coming-outervaringen en de uitdagingen waarmee je te maken krijgt tijdens de zoektocht naar jezelf.”

Gasten zijn onder anderen Ellie Lust en COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Wist je goed wie je wilde uitnodigen?

“Ik heb mensen gevraagd die openhartig en eerlijk durven te zijn maar ook wel die silver lining zien. Hoewel het belangrijk is om misstanden in onze samenleving aan de kaak te stellen, vind ik het essentieel dat we tools aangereikt krijgen om ons mooiste leven te leiden, zelfs binnen een wit heteronormatief systeem, of een systeem waarin lhbtq-identiteiten niet als de norm worden beschouwd.

Wat neem je zelf mee uit de gesprekken?

“Ongeacht hoe je omgeving reageert, het volgen van je eigen pad gaat altijd gepaard met uitdagingen en soms zelfs met donkere periodes. Maar het levert je uiteindelijk altijd meer op dan je verliest.”

Deze week komt de zesde en laatste aflevering van het eerste seizoen van BinnenSteBuiten online, te beluisteren via Spotify en de website van TivoliVredenburg.