In een kerk of een toren: kapper Tommy Hagen knipt op bijzondere leegstaande locaties

U bent kappersnomade geworden?

“In 2003 trok ik al van plek naar plek met mijn kappersschaar, dat idee is altijd blijven borrelen. Ik wilde niet meer vastzitten aan één plek, maar op avontuur gaan door de stad, samen met mijn klanten. Ik maak daarbij gebruik van de leegstand in Amsterdam en zal steeds op een andere bijzondere, leegstaande plek, gaan knippen en kunst exposeren.”

Waar kunnen mensen al geknipt worden?

“De locaties maak ik bekend via mijn website. Samen met collega Otto Tualena knip ik nu op drie gave plekken in de stad en ik ben in gesprek over meer niet voor de hand liggende locaties, zoals een kerk en een toren. Een wens is om te knippen en te exposeren in het leegstaande V&D-gebouw aan de Kalverstraat en op de hoogste verdieping van een kantoorgebouw midden in de stad.”

Amsterdammers vinden alles snel te ver, waarom moeten ze zich juist wel door de hele stad laten knippen?

“We zijn als Amsterdammers inderdaad aartslui, we komen ons eigen buurtje liever niet uit. Maar het is juist goed om je vaste patronen te doorbreken, ik wil mensen meenemen op die reis naar het onbekende en laten zien hoe je de stad ook op een andere manier kunt ervaren. Tijdens corona is de mentaliteit wel veranderd, mensen zochten meer het avontuur op en gingen naar illegale feestjes, diners en expo’s; ik geloof dat ze nu ook klaar zijn voor een rondreizende antikraakkapper.”