In dit restaurant bestel je voedsel uit de toekomst

U runt een virtueel restaurant.

“Nou, ik werk voor Next Nature Network en Bistro In Vitro is een van onze projecten: een virtueel restaurant, waar je gerechten kunt bestellen die nu nog niet bestaan, maar in 2030 misschien wel. Het serveert namelijk kweekvlees.”

Hoe bestel je een gerecht dat nog niet bestaat?

“Bij In Vitro kun je je eigen menu samenstellen, maar dat is puur ­speculatief. Er is ook een kookboek uitgekomen, met 45 gerechten die nog niet bestaan. En we gaven deze zomer een workshop aan kinderen – die verzonnen de meest waanzinnige gerechten als flamingoshakes en egelburgers, die dan weer in bakjes werden geserveerd die ook van vlees waren en die je dus kon opeten.”

In het restaurant is niets te eten?

“In het restaurant niet. Dat is er om mensen uit te nodigen na te denken over de toekomst van onze voedselvoorziening. Onze voedselvoorziening is aan het veranderen, techno­logie zal er een steeds grotere rol in gaan spelen. Aan de hand van een product als kweekvlees kun je daar eens goed over nadenken. Dat kan ook bij onze ijskar, waar je overigens wel echt ijs krijgt.”

Gekweekt ijs?

“Wel ijs dat vleessmaken simuleert. Je kunt bijvoorbeeld meatfruit of ­bacon proberen.”

Wat is uw favoriete smaak?

“Vanwege de pandemie heb ik de kar nog steeds niet in het echt gezien, maar daar komt zaterdag verandering in. Dan staat hij namelijk bij de OBA aan het Oosterdok. Je kunt hem ook nog bezoeken op 1 september bij OBA Bijlmerplein, of op 8 september voor de OBA in de Van der Pekbuurt in Noord.”