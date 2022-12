In deze tour zie je hoe hoog het water stond tijdens de watersnoodramp in Tuindorp Oostzaan

Watersnoodramp Tuindorp Oostzaan, 14 januari 1960. Beeld Historisch Archief Tuindorp Oostzaan

Ik heb een opfrisser nodig: een watersnoodramp in Tuindorp Oostzaan?

“Je bent niet de enige, het is een soort vergeten ramp. Op 14 januari 1960 brak een dijk door en stroomde heel Tuindorp Oostzaan onder water. Ouderen werden uit huis gedragen, mensen zetten hun spullen op het dak en vluchtten naar de dijk of de NDSM-werf. Eén persoon overleed aan een hartaanval en ook meerdere dieren kwamen om. Het duurde twee weken tot al het water weg was.”

En de verhalen hierover horen we in de podwalk?

“Klopt. Omdat de Watersnoodramp in Zeeland 70 jaar geleden is, maakte de NTR een vierdelige docuserie over de ramp. Daarbij bedachten we de app Het water komt, met zeven audiotours over watersnoodrampen in Nederland. Zo zijn er ook wandelingen in bijvoorbeeld Marken en Zwolle.”

Is er tijdens de wandeling nog iets van de ramp terug te zien?

“De tour gaat onder andere over de dijk en langs het monument van de ramp. De huizen die destijds onder water liepen staan er ook nog steeds, maar om je voor te stellen hoe dat eruitzag, heb je veel verbeeldingskracht nodig. Daarom zie je op het Zonneplein, door middel van augmented reality via de app, hoe het plein eruitziet als het overspoeld is. Op sommige plekken kwam het water 1,80 meter hoog.”

Is er een verhaal over Tuindorp dat u bijblijft?

“Ik vond het interessant om de geschiedenis van Tuindorp te horen. Waarom de huizen die je ziet bijvoorbeeld gebouwd werden en voor wie. Aan het eind van de podwalk krijg je te horen waardóór de dijk destijds doorbrak. Dat zal ik nog niet verklappen.”

Het water komt is vanaf 2 januari te downloaden in de App-store en Play-store. De gelijknamige docuserie is vanaf 6 januari elke vrijdag te zien op NPO2.