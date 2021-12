In deze scheurkalender voor 2022 vind je typisch Mokumse mopjes en verhalen

Klinkt legendarisch.

“Dat is het ook! De kalender doet zijn naam eer aan: het is een mikmak van anekdotes, herinneringen, typisch Mokumse mopjes – van die kutgrapjes waar mijn schoonfamilie in Groningen nog altijd van schrikt – nostalgie, quizzen, puzzels, weetjes, mooie foto’s, en noem maar op.”

Voor de echte Amsterdammer.

“Ook voor de ex-Amsterdammer, of de nieuwe Amsterdammer die snel ingeburgerd wil raken.”

Hoelang doen jullie dit al?

“In 2010 zijn we begonnen met de voorloper, de Amsterdamse spreukenkalender, en drie jaar geleden hebben we die vernieuwd tot de Mokumse mikmak.”

En jullie zijn nog niet uitgepraat over de stad?

“We raken nooit uitgepraat over Amsterdam. Dat kan ook niet anders. We hebben in elk stadsdeel gewoond, gestudeerd of gewerkt, en zien nog altijd nieuwe dingen. Wat dat betreft loop ik altijd met een virtuele scheurkalender in mijn hoofd door de stad, loerend naar leuke dingetjes.”

De kalender is ontstaan uit die liefde voor de stad?

“Ja, er is zo veel te vertellen over Amsterdam. Over straatnamen, mooie en lelijke gebouwen, gesloopte delen van de stad. We laten ex-Amsterdammers en oude marktkooplui aan het woord over de stad, laten honderdjarigen terugblikken, tekenen verhalen op uit een badhuis in Oost en een mooie winkel in Slotermeer. En we komen nog altijd nieuwe, typisch Amsterdamse uitspraken tegen.”

Een grote lofzang, dus.

“Nou, we laten ook mensen van buiten Amsterdam aan het woord die de stad niet mooi vinden. Dat is een leuke spiegel voor ons: de arrogante Amsterdammers, die de stad – terecht ook wel – de mooiste van het land vinden.”

Waar kopen we de kalender?

“Hij ligt in alle boekhandels verspreid door de stad. Lukt het niet om hem daar te vinden, dan kun je hem bestellen via www.mokumsemikmak.nl.”