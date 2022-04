In deze podcast hoor je hoe stellen elkaar ontmoetten: ‘Mijn verhaal is niet echt een romcom’

Beeld Getty Images

Bent u een romanticus?

“Nee, niet zo heel erg. Maar ik heb in deze tijd wel veel behoefte aan escapisme en verhalen waar ik even in kan verdwijnen. Ik ben ook helemaal gegrepen door cosy crime, op dit moment – ken je dat?”

Cosy crime? Nee, nooit van gehoord.

“Dat zijn een soort Agatha Christie-achtige verhalen: er is ergens een moord gepleegd, maar ondertussen is het wel allemaal heel gezellig. Door zo’n verhaal kun je even afdwalen van de ellende in de wereld.”

En een romcom bewerkstelligt hetzelfde.

“Ja, mensen worden vrolijk van romcoms. En ik hou heel erg van in een genre denken. De romcom is heel helder: de hoofdpersoon is ongelukkig in de liefde en heeft het opgegeven ‘want ik ga toch nooit iemand vinden’ en komt dan toch een bijzondere manier iemand tegen – dat heet de meet cute.”

Ging dat bij uzelf ook zo?

“Mijn eigen verhaal is niet echt een romcom, maar ik merkte toen ik begon met interviewen voor deze reeks dat veel mensen wel die ervaring hebben. Neem het stel uit de eerste aflevering: Maartje vertelt dat ze zo klaar was met alle mislukte pogingen in de liefde dat ze zelfs singlesactivist is geworden. En dan ontmoet ze boekenverkoper Reinout terwijl ze een boek zoekt over de positie van singles in de maatschappij. Als je dat als scenario zou aanbieden zou men zeggen: ligt er wel erg dik bovenop. Maar het is echt zo gebeurd.”

Heeft u een lievelingsverhaal?

“De volgende aflevering is ook mooi, die gaat over twee jongens die verliefd worden op elkaar maar allebei niet weten of de ander wel op jongens valt. En ik ben nog aan het opnemen, dus als je een mooi verhaal hebt of kent, mail dan vooral naar manmetdemicrofoon@gmail.com.”