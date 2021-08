‘In deze jas zit alles wat punk vertegenwoordigt’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: Beppy ‘Broodje’ ­Viergever (60), theatertechnicus en beroeps­vrijwilliger.

Wie Beppy ‘Broodje’ ­Viergever (60), theatertechnicus en beroeps­vrijwilliger

Gespot Volkerakstraat

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Geïnspireerd op de punktijd, maar bovenal autonoom.”

Wat heeft u aan?

“De jas, die dubbelzijdig te dragen is, is een van mijn vele eigen creaties. Alles wat punk vertegenwoordigt zit erin, van het debuutalbum van de Sex Pistols tot ­veiligheidsspelden en ritssluitingen. De blouse heb ik met bleek behandeld en de broek is van de legerdump. De laarzen zijn een ontwerp van mij, uitgevoerd door een schoenmaker genaamd Santulli, die prachtige orthopedische schoenen maakt. De ketting met kruis draag ik absoluut niet om religieuze redenen, maar naar het voorbeeld van Black Sabbath, de eerste band waar ik fan van was.”

Hoe heeft uw stijl zich ontwikkeld?

“Ik groeide op in een strenggelovig pleeggezin en ik merkte toen al dat ik anders wilde zijn, maar ik kreeg de vrijheid niet. Toen ze mij niet meer in de hand konden houden en ik in een weeshuis belandde, begon het ontdekken wie ik was pas echt. Ik kwam in aanraking met allerlei seksuele geaard­heden, nationaliteiten en muziek. Op televisie zag ik hoe Johnny Rotten van de Sex Pistols op tafel sprong, en toen zei ik: ‘Dit wil ik zijn!’ Later ontmoette ik iemand die me wegwijs maakte in de punk, en toen ging het los.”

Heeft u deze stijl sindsdien altijd gehad?

“Toen mijn zoon jong was, heb ik uit bescherming mijn stijl ingetoomd. Ik weet hoe het is om gepest te worden en wilde niet dat hij door zijn klasgenoten zou worden beoordeeld om mij. Later ben ik mijn verleden gaan onderzoeken: hoe belangrijk was die punktijd nou echt? Online las ik dat die periode een grote impact heeft gehad op velen; het was een tijd van acceptatie. Toen ben ik stapje voor stapje weer mijn spijkerbroeken kapot gaan maken en mijn haar gaan verven. Dat is tot nu toe hetzelfde gebleven.”

Chachi Telfer. Beeld Carly Wollaert

Wat heeft u aan?

“Ik draag heel graag laarzen, deze zijn van Bronx. De broek – de achterkant kun je dicht rijgen als een korset – komt van de markt en is eigenlijk voor vrouwen, net als mijn jas. Ik let er niet op of iets voor mannen is: als het maar past. En vaak past vrouwenkleding, omdat ik best petit ben. De singlet is van Primark.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Veelzijdig. Met mijn stijl laat ik meerdere persona’s zien. Vandaag is dat een soort cowboy uit Texas. Veel van wat ik draag heeft een jarenzeventigvibe. Een tijd waarin mannen het meest vrij waren in hun stijl: er werden schoenen met hakken gedragen, high-waisted broeken, en tot de middel opengeknoopte blouses. Vrienden van mij zeggen weleens ‘er Chachi uitzien’ om iemands look te omschrijven. Dat is meer een gevoel dan een stijl. De kernwaarden zijn relaxed, cool en jezelf zijn. Dat is wat ik in ieder geval wil uitstralen.”

Wat hoort absoluut in uw garderobe?

“Pantalons. Ik dacht eerst dat ik me alleen chill zou kunnen voelen in een joggingbroek, tot ik deze broeken ontdekte. Heel comfortabel en met een singlet de beste combinatie: simpel, supermooi en clean.”

Waar haalt u inspiratie vandaan?

“Van vrienden, artiesten als Prince en iedereen die zijn eigen ding doet. Van @osso.archive op Instagram, een merk van vrienden, vanwege de vernieuwende manier waarop zij kleding stylen, customizen en maken. En tot slot: van de fashion-scene in Ghana en Zuid-Afrika, die eindelijk iets meer erkend wordt in het Westen.”

Heeft u een shoptip?

“Koop alleen dingen waarvan je zeker weet dat je ze echt wilt hebben. Het is beter één tijdloos item te hebben dan vijf leuke voor een jaar. Ik heb niet zoveel kleding, maar wat ik heb vind ik in ieder geval echt hard. Daardoor weet ik ook: wat ik ook uitkies om aan te trekken, het is altijd iets moois.”

Jackson Romanov. Beeld Carly Wollaert

Wat heeft u aan?

“Een overall die ik in veel kleuren heb, voor 15,95 euro gekocht op een site voor werkkleding. Het Ajax-sjaaltje van Lotte Vos is ontworpen door mijn dochter Mor­rison. Zoals gewoonlijk draag ik Vans en onmisbaar zijn de rode lippen en Chanel No. 5. Dat flesje heb ik zelfs getatoeëerd in mijn nek, dan weet je waar ie moet.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Los, relaxed en eigen. Ik vond het zo ­vreselijk dat ik door mondkapjes geen lippenstift op kon, het voelde niet compleet. Gelukkig had ik mijn tatoeages nog, die ook een bepaalde indruk maken. Al draag ik een spijkerbroek, shirt en gympen, dan krijg ik nog steeds te horen dat ik er te gek uitzie. Daar moet ik altijd een beetje om lachen, want eigenlijk stelt het niks voor. Is dit niet wat de hele wereld draagt?”

Reageren mensen altijd positief op u?

“Over het algemeen wel. Mensen kunnen me op het eerste gezicht ook een onaardige, heftige of ­pittige vrouw vinden, maar dat heeft misschien met mijn scherpe tong te maken. Als ze me beter leren kennen, komen ze erachter dat ik een heel aardig en emotioneel mens ben.”

Wat vindt u van het huidige modebeeld?

“Ik denk dat mensen niet meer zo individueel zijn, het lijkt of ze niet zo durven. Ze kijken heel erg naar wat er op social media wordt gedragen en trekken dat dan maar aan, ook al staat het ze totaal niet. Ook veel mensen uit de best progressieve generatie waarin ik ben opgegroeid met drugs, punk, kraken en demonstraties, zijn saaie mussen geworden. Ik zou in Amsterdam meer echte paradijsvogels willen zien.”

Wat betekent stijl voor u?

“Stijl heb je, en als je dat niet hebt, volg je de mode. Ik denk er nooit zo over na. Toen ik op mijn 8ste op schoot zat bij mijn opa, een oude zeeman met getatoeëerde armen, wist dat ik getatoeëerd zou worden later. Ik vond dat zo mooi bij hem.”

Leonore Boeke. Beeld Carly Wollaert

Wie Leonore Boeke (24), ontwerper

Gespot Rijksmuseum

Wat heb je aan?

“Ik draag vintage cowboylaarzen die ik erg leuk vond omdat je ze niet gauw ziet met neongroen. Ik stond op het punt de broek weg te gooien en trok hem nog één keer aan om te klussen; vol verfvlekken bleek hij toch erg leuk. De overhemden komen uit een kringloopwinkel in Londen, daaronder draag ik een oude sporttop.”

Waar komt je mode-interesse vandaan?

“Van jongs af aan maakte ik kleding voor mijn poppen; rond m’n negende leerde ik werken met een naaimachine. Dat werd nog weleens suf gevonden – of mensen namen aan dat ik geen geld had om kleren te kopen. Maar tegenwoordig is het supercool om zelf dingen te maken. Ook van jongens wordt het steeds meer geaccepteerd. Dat vind ik de allerleukste shift in denkwijze van deze tijd.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Heel eclectisch. Zelfgemaakt, vermaakt of tweedehands, van sportkleding tot op maat gemaakt. Sinds kort experimenteer ik ook met make-up. Ik vind het interessant om te zien hoe kleuren op elkaar kunnen ‘antwoorden’ en wat make-up kan bijdragen aan een outfit. Ik draag voornamelijk wijde mannenkleding. Daar kan ik me juist extra vrouwelijk en krachtig in voelen. Maar ik kan ook een heel mooie bloemetjesjurk dragen. Spelen met dit contrast vind ik heel leuk; met kleding kun je beïnvloeden hoe mensen je zien en ontvangen. Ik hou ervan mensen in de war te brengen zodat ze me niet in een hokje weten te plaatsen. Want wie wil er nou voorspelbaar zijn?”

Waar haal je inspiratie vandaan?

“Heel cliché, maar van de straat. Niet zozeer van wat andere mensen dragen, maar van kleurcombinaties en materialen die ik tegenkom. Bouwplaatsen zijn wat dat betreft favoriet: ze omvatten vaak ook hoe mijn looks zijn samengesteld: een contrast van natuurlijk en aards aan de ene kant en kunstmatig en neon aan de andere.”

Boy Visser. Beeld Carly Wollaert

Wie Boy Visser (23), maakt deel uit van rapduo Baby Boys

Gespot Henrick de Keijserstraat

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Vandaag niet zozeer, maar meestal is mijn outfit een rustig geheel met één item dat eruit springt. Denk aan een compleet zwarte outfit, met roze schoenen of iets met een gekke print erbij. Ik hou erg van Japanse merken vanwege de mooie wijde silhouetten, maar ik ben zo groot dat veel daarvan niet bij mijn lichaam past. Onmisbaar voor mij zijn goeie basics. Ik heb wel een miljoen effen zwarte of witte shirts, die ik overal onder draag.”

Wat heb je aan?

“De open sneakers, eigenlijk sandalen, zijn een samenwerking tussen Keen en Beams. Ik had het geluk ze te vinden op een Japan­se variant van Ebay. Ik draag een broek van Paria Farzaneh en een blouse van Needles, allebei online gekocht. De Stone Island-jas komt van Marktplaats, de tas is van Nike en de bril van Nes Optiek.”

Waarom draag je veel merken?

“Ik heb over het algemeen een dure smaak, maar het is niet zo dat mijn hele kast hiermee volhangt. Het gaat me ook niet om het merk. Goede kwaliteit en de manier hoe iets valt vind ik het belangrijkst, en vaak hangt daar een bepaald prijskaartje aan.”

Zag je er vroeger heel anders uit dan nu?

“Wat ik vroeger droeg, zou ik nu nooit meer dragen: skinny jeans, snapbacks en legoblokken aan mijn broek geplakt. Heel swag, dat waren gekke tijden. Ik wilde altijd de sickste Nikes hebben. Geleidelijk aan veranderde dat en nu focus ik er meer op dat het gehele plaatje klopt.”

Wiens stijl vind jij tof?

“Die van mijn collegarapper Baby Milo. Hij kan gek uit de hoek komen met iets lijps. De ene dag heeft hij roze haar, de volgende een pony en een matje. En zijn kledingstijl is gewoon top – mooie stijlvolle stukken, vaak van Prada, die hem ook heel runway-achtig staan omdat hij een lang, slank lichaam heeft.