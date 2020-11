In de tweede lockdown hebben ook de topkoks behoefte aan comfort food

De horeca is dicht, maar de foodtrends buitelen over elkaar heen. Door de sluiting van restaurants hebben koks meer tijd om te experimenteren, en ze koken opeens thuis. Dat heeft grote gevolgen voor de gastronomie. Want thuis een pan eten op tafel zetten, da’s een ander verhaal dan elke avond vijf perfect op elkaar afgestemde gangen serveren. De New Yorkse topkok David Chang verwoordde dat ­tijdens de eerste lockdown al in The New York Times: ‘I’ve never cooked at home in my life. Ever. Being able to do that has been like, oh, this is what cooking should be (…) I just cook like a grandma now.’

De gemiddelde kok werkt onder normale omstandigheden minimaal vijf dagen achter elkaar zo idioot hard dat hij op zijn eerste vrije dag voor pampus op de bank ligt en vaak niet verder komt dan een pizza bestellen. Op dag twee eet hij meestal bij een restaurant van een collega – je moet toch op de hoogte blijven van wat er speelt. Voor een normale thuismaaltijd is dus zelden tijd. Snap je meteen waarom al die thuiskookboeken van topkoks negen van de tien keer totaal onbegrijpelijk zijn.

Daar komt nu ongetwijfeld verandering in. In plaats van avond aan avond te pielen met gerechtjes van acht vierkante centimeter staan veel koks opeens gewoon bij de Appie. Ze koken niet langer om collega’s de ogen uit de steken, likes te krijgen op Instagram of Michelininspecteurs te imponeren; ze koken voor zichzelf en hun geliefden. En die zitten echt niet te wachten op drie bereidingen lijngevangen zeebaars en een saus met 38 onvindbare kruiden op een limited edition-bord van die ene hippe keramist.

Oké. Ik chargeer. Maar werden we dit voorjaar nog bedolven onder de menuboxen met restaurantwaardige gerechten, nu ziet het gemiddelde menu eruit alsof je bij je lievelingsoma aanschuift. De zuurkoolschotels, cassoulets en stoofgerechten vliegen je om de oren.

Bij Baut bestel je stamppot met gehaktballen, en vlaflip toe. Joris Bijdendijk maakt erwtensoep. En bij Gebroeders Hartering eet je Limburgs zuurvlees met knapperige frieten en een andijvie­salade. Geen vijf gangen, geen toefjes. Maar ik heb bij de meeste restaurants nog nooit zo lekker gegeten als nu.