In de rij voor Sézane in Amsterdam: oprichter Morgane Sézalory begon hier een typisch Parijse winkel

In de rij voor de Amsterdamse winkel van Sézane in de Utrechtsestraat.

Had u dat verwacht, zo’n rij voor de deur in Amsterdam?

“Nee, totaal niet. Ik wist dat we wel wat fans zouden zien, omdat die al hadden aangegeven hoe blij ze waren dat we naar Amsterdam kwamen, maar echt een rij voor de deur, dat had ik niet durven dromen. Het is gek om te ontdekken dat je ook buiten Parijs zo gewaardeerd wordt. Ik denk daar ook niet over na. Een winkel openen in Amsterdam voelt echt precies hetzelfde als de eerste keer een winkel openen in Parijs. Het is geen trukendoos die we even opentrekken en kopiëren. Ik doe alles vanuit mijn hart. Het moet oprecht voelen. Bij Sézane werken we niet met een standaard marketingplan of strategie. Als het niet goed voelt, doen we het niet.”

Hoe besluit u dan om in Amsterdam een winkel te openen?

“Het gaat allemaal vrij organisch. We willen natuurlijk groeien, maar het is niet zo dat we van te voren zeggen: we willen x-aantal winkels openen daar en daar. Het gebeurt als het allemaal klopt. Als we op een standaard bedrijfsmatige manier zouden werken, had Sézane al veel groter kunnen zijn, maar ik wil niet dat het merk uitgroeit tot een onpersoonlijk knip-en-plakwerk.”

“Amsterdam vind ik een prachtige stad. Online zagen we dat het aantal klanten in Nederland groeit en we ontvingen steeds vaker een mailtje met de vraag wanneer we in Nederland iets zouden openen. Maar goed, dat betekent nog steeds niet dat we dan direct klaarstaan met een verhuisbus. Ik moet echt een kriebel in mijn buik voelen bij een plek. Dat begint bij de stad. Amsterdam is een heel esthetische plek waarin oud en nieuw prachtig met elkaar verbonden zijn. De huizen, de grachten, ik vind het heerlijk om hier te wandelen en steeds iets nieuws te ontdekken.”

Morgane Sézalory, oprichter en eigenaar van Sézane. Beeld Sézane

Wat vindt u van de Amsterdamse stijl? Kopen wij andere items dan bijvoorbeeld de Parisiennes?

“Ik vind jullie heel elegant met gevoel voor kleur en kwaliteit. Sowieso zie ik dat als ik meer naar het noorden reis. Een mooie stijl, minimalistisch en je ziet de sfeer van een stad gereflecteerd in de manier van hoe men zich kleedt. Jullie koesteren mooie spullen, waar je lang plezier van hebt.”

“Maar een Amsterdamse Sézanestijl is er niet. Dat past ook niet bij ons. Iedere vrouw is uniek, met elke dag een andere wens of verplichting. Zo is het merk ook. Iedereen kan eruit kiezen wat ze leuk vindt en iedereen draagt het op haar eigen manier. Kleding moet plezier brengen. Er zijn genoeg andere dingen die we serieus moeten nemen, zoals onderwijs, maar laten we kleding vooral leuk houden. Ik wil oprecht iedere vrouw die bij ons komt winkelen een goed gevoel geven. We zijn een eerlijk en open bedrijf, dat zonder doordacht plan van de grond kwam. Ik ben Sézane niet begonnen met een omzetdoelstelling of een strak bedrijfsplan. Dat is totaal niet mijn verhaal.”

Hoe begin je een kledingmerk zonder plan?

“Op mijn 17de ben ik van school gegaan zonder diploma. Door zelfstudie heb ik alsnog mijn diploma gehaald op mijn 19de en ontdekte ik dat ik blij werd als ik creatief met kleuren kon werken. Maar hoe dat zich naar een baan vertaalde, wist ik niet. In Frankrijk speelt sociale klasse nog altijd een grote rol. Ik kom niet uit de elitaire bovenlaag, had geen netwerk. Ik groeide op in een heel gewoon, liefdevol gezin. Mijn ouders leerden ons dat we moesten kiezen voor een beroep dat je met plezier doet en niet omdat de maatschappij het van je verwacht. En dat je financieel zelfstandig moet zijn. Dus voor mij was kunstenaar worden geen optie.”

“Met verschillende baantjes kwam ik rond. Daarnaast verkocht ik op Ebay tweedehands kleding, die ik zelf een beetje vermaakte. Andere knopen, een korter mouwtje, schoudervullingen verwijderen. Ik fotografeerde de producten op een stijlvolle manier en al snel had ik vaste groep klanten die klaarzat als ik nieuwe producten online plaatste. Met de verkoop van mijn vintage kleding verdiende ik op een gegeven moment meer dan met mijn baan. Volgens mijn man frustreerde ik mezelf en mijn klanten alleen maar door elke keer zo weinig kleding aan te bieden. Hij stimuleerde me om groter te denken en dat werd Sézane.”

“We waren het eerste Franse merk dat alleen online verkocht. Niet omdat ik een ziener ben, het was pure nood. Ik kon me geen winkelruimte veroorloven, maar juist datgene wat me begrensde, heeft me laten groeien. Mensen verklaarden me voor gek. Nu bijna tien jaar later groeien we nog steeds, omdat ik echt geloof in wat we doen. Het internet is een heel democratisch systeem. Iedereen is welkom. Je hoeft je niet langs een arrogante verkoper te werken als je iets wilt kopen. Sézane is gebouwd op dezelfde waarden als ik van huis uit meekreeg. Wees vriendelijk. Mijn dag is echt mooier als ik omringd word door aardige mensen. Ik word oprecht gelukkig van het team waarmee ik werk en ik hoop dat iedere klant dat ook voelt. Of je nu online of in de winkel shopt.”

Leren met Sézane Elke 21ste van de maand schenkt Sézane 10 procent van de dagomzet en 100 procent van de opbrengst van een speciaal ontwerp aan Day for Change, een organisatie die zich internationaal inzet voor de rechten van kinderen. Daarnaast richtte Morgane Sézalory de stichting Demain op, die geld inzamelt en doneert aan verschillende projecten voor kinderen in achterstandswijken.