In de rij bij Bakkerij Mas voor zuurdesembrood en kaneelbroodjes

Bakkerij Mas, Newtonstraat 101. Beeld Jennifer Gijrath

Op de hoek van de Newtonstraat in Oost zit Bakkerij Mas. In de lichte ruimte staat een brede blauwbetegelde toonbank met daarop een groot koffiezetapparaat. De rest van de zaak is gevuld met keukenmachines en ovens. Eigenaresse Suzanne Corbeek (49) vertelt dat ze nog niet genoeg stroom heeft om alle ovens tegelijk op volle toeren te laten draaien. Ze zou graag meer willen bakken, maar wacht op meer vermogen. De zaak is vernoemd naar Corbeeks overgrootoma, zij heette Mas, een Indonesische vertaling van het woord ‘goud’.

Het pand was tot vijf jaar geleden een nachtcafé. Corbeek vertelt dat er verhalen rondgingen over gokkelders en prostitutie. Toen de eigenaar van het pand twee jaar geleden de boel verbouwde en het bestemmingsplan veranderde, greep zij haar kans. Door covid kwam haar werk in de film- en tv-industrie op een laag pitje te staan en ging ze thuis broden bakken. Toen ze dat eenmaal goed onder de knie had, was ze niet meer te stoppen. “Eerst kreeg ik alleen maar van die platte dingen, maar met ander meel werden ze ineens heel hoog.”

Na een opleiding bakken durfde ze het aan en de kroeg werd Bakkerij Mas. Het contrast met het oude café kan niet groter zijn. Veel hout, klapstoeltjes, marmeren tafeltjes voor buiten en overal witte manden om de broden in te laten rijzen. De bloem voor de desembroden (€4,25) komt van een Nederlandse molenaar. De kaneel- en kardemombroodjes (beide €3,25) zijn Scandinavisch geïnspireerd.

Sinds twee weken is ze open op donderdag, vrijdag en zaterdag, met een barista en hulp uit de buurt. “Het loopt storm. Ik dacht nog, is extra publiciteit in de krant nu wel handig? Het is keihard werken. Op zaterdag staan mensen in de rij.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.