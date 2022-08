In de podcast Alle Eerste Dingen zeggen de makers overal ja op

Beeld Mignon Nusteling

Jullie podcast gaat over spannende eerste keren: vinden jullie die zelf weleens spannend?

MN: “Ik ervaar veel angsten op sociaal vlak. Festivals vind ik bijvoorbeeld verschrikkelijk, terwijl Marco ieder weekend op een andere staat.”

MD: “Ik ben vroeger veel gepest en heb toen besloten dat ik me nergens meer voor ga schamen en nergens meer bang voor ga zijn, want het maakt toch niets uit.”

Jullie volgers dragen ook onderwerpen aan. Over welke eerste keer willen ze graag iets horen?

MD: “Hoe ga je naar de sauna is veelgevraagd, of hoe maak je ruzie met een vriend. We nemen de luisteraars vanuit onze eigen ervaringen stap voor stap mee in hoe zoiets gaat.”

MN: “Het is een luchtige podcast, maar we geven ook veel praktische tips.”

MD: “En we starten altijd met iets kleins dat we zelf voor de eerste keer hebben gedaan, zoals een tosti met pindakaas en sambal eten.”

Is er een eerste keer waar jullie naar uitkijken?

MN: “Marco heeft eens een gedragen onderbroek verkocht. Ik wil nu ook wel een slipje op Marktplaats zetten. Dat soort dingen geven het leven wat mij betreft sjeu.”

MD: “Hoe het is om als man op hakken te lopen, daar ben ik ook heel benieuwd naar. En of het helpt om para­cetamol te slikken voor je hakken gaat dragen, zoals de moeder van Mignon beweert.”

Wat willen jullie de luisteraars meegeven?

MN: “Het is normaal om iets spannend te vinden, maar dat is geen reden het uit de weg te gaan. Je over angsten heen zetten sterkt je in je zelfvertrouwen. Daarom zeg ik tegenwoordig overal ja op, hoe eng ook.”