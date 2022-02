In de Mooiste Markt in Sloterdijk werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: bakkerij en bloemenwinkel komen samen in de Mooiste Markt in Sloterdijk-Centrum.

In Sloterdijk-Centrum zit een nieuw winkeltje genaamd de Mooiste Markt. Er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Via onze winkel willen we onze talenten, zoals wij ze noemen, terugbrengen in de samenleving,” vertelt oprichter en eigenaar Ilse Visser (51). “Dat doen we met de juiste ondersteuning. Ze kunnen hier groeien en tevens doorgroeien op de arbeidsmarkt.”

Visser had hiervoor 23 jaar een uitzendbureau voor anderstaligen en vond het tijd worden voor iets anders. “Ik heb een autistische zoon en zag dat vrienden van hem niet aan werk kwamen en daarom niet meer mee konden draaien in de samenleving. Daarom heb ik dit opgezet, niet voor hem, maar wel voor jongeren zoals hij.”

Inmiddels kijkt ze tevreden terug op de eerste week. “Een talent kwam de eerste ochtend schuchter binnen, ze durfde me zelfs niet aan te kijken. Maar aan het eind van de dag zei ze: ‘Nou, wat heb ik het vandaag leuk gehad!’”

De winkel is te herkennen aan de vele ramen en de felrode kleur van de muren. Links in het pand zit de bakker, aan de rechterkant de bloemenwinkel. Het brood komt van Lekker Brood, de bloemen van The Flower Family, beide sociale ondernemingen.

Een groot plukboeket, samengesteld en gebonden door de talenten in de winkel, kost €29,95. Je kunt bij de Mooiste Markt ook lunchen, bijvoorbeeld met tosti’s gemaakt van het brood van gisteren (€5).

