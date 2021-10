In de inclusieve speeltuin in de Riouwstraat is de schommel een ronde rieten mand

Nieuwe, inclusieve speeltuin in de Riouwstraat, Oost. Beeld Birgit Bijl

Speeltuinen zijn in principe bedoeld voor alle jonge kinderen. Maar niet elke speeltuin is geschikt voor ieder kind. Hoge klimtoestellen en glij­banen zijn ontoegankelijk voor ­kinderen met een beperking. Omdat haar dochter van tien jaar door een lichamelijke be­perking in een rolstoel zit, kwam H. Erdogan (47), die niet met haar voornaam in de krant wil, op het idee voor een inclusieve speeltuin in de Indische buurt.

Erdogan bedacht samen met de gemeente hoe de speeltuin eruit moest gaan zien. “Ik vind veiligheid erg belangrijk,” zegt ze. “Hoge planken langs de glijbaan, bijvoorbeeld, zodat mijn dochter er niet af kan ­vallen.”

Van een afstand ziet de speeltuin er niet anders uit dan andere. Het zit ’m in de kleine dingen. Zo is de grote schommel een ronde rieten mand, waardoor kinderen er niet uit kunnen vallen. En de draaimolen is in de grond verzonken, zodat een rolstoel er makkelijk op kan. Aan de andere kant van de molen is een groen bankje, waardoor je samen rond kunt draaien. Ook zijn er denkspellen, waaronder boter-kaas-en-eieren. De kruisjes en ­nulletjes draaien rond op een geel bord.

De kleurrijke speeltuin is nu voor iedereen open. Erdogan hoopt dat veel kinderen, met of zonder beperking, er plezier van gaan hebben: “Mijn dochter is in ieder geval heel blij dat ze kan schommelen en rondjes kan draaien in de draaimolen met andere kinderen.”

Inclusieve speeltuin

Riouwstraat 13

