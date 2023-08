In de ijsrij, op een doordeweekse avond, heeft iedereen gelijk

Beeld Ted Struwer

In de Pretoriusstraat staat een rij. Niet zo eentje om bij te gnuiven, niet het soort rij waar de ánder in staat. Niet zoals de TikTokrijen in de Negen Straatjes dus, met toeristen die een half uur wachten op een stroopwafel omwille van content. Of de Bijenkorf-file, waar het zo heerlijk voorbij fietsen is terwijl de slaven van het kapitalisme zich opvreten in hun auto’s. Het peilloos lege wachten op aandacht, spullen of allebei maar allebei even leeg. Niet zo’n rij, nooit zo’n rij.

Nee, deze rij is anders. Het is er eentje die met de zomer mee pulseert – hoe warmer, hoe langer – maar hoe lang ie ook wordt, nooit is er hoon voor de mensen die erin staan. De reden: mensen in deze rij hebben gelijk. Het is de ijsrij, die bij elke goede ijssalon ontstaat als het weer erom vraagt. Perfect moment: de doordeweekse avond, als er geen plek is voor de grote zomerambities van het weekend maar wel voor íets, want de lucht is nog warm en het broeit.

Kinderlijkste zelf

Zo ook vanavond, hier, bij een van de vestigingen van Massimo Gelato. Een lang lint van vrolijk wachten, van handen op de rug. Veel stelletjes, maar ijs geldt dan weer als te weinig gewicht voor een eerste date, dus is er vooral liefde van het tevreden soort, waar de tijd voor zorgen kan. Kinderen, ook al tevreden, want: ijs. Maar wie er ook in staat, ze zijn gelijk. IJs nivelleert. IJs is onschuld, en íedereen die het eet wordt teruggebracht tot de aandoenlijke, kinderlijkste versie van zichzelf. Misschien is dat wel waarin de ijsrij zich nog het meest onderscheidt van de TikTokrij: het ontbreken van elke pretentie. Wel gelijk hébben, maar het niet claimen.

De keuvel blijft licht, men staat te dicht op elkaar voor zware of gevoelige materie. Bovendien, in de oppervlakte is er genoeg te bespreken want er moeten keuzes gemaakt worden. Hoorntje of bakje, sorbet of gelato? En het meest wezenlijke: welke smaak? Daarover dispuut tot aan de kassa. Het mooie is: een verkeerde keuze bestaat niet.

Zondvloed

Dan, als het broeien tot een kookpunt komt, begint het te druppelen. En meteen daarna de zondvloed: een zomerbui, met flitsen en gedonder. Zo plotseling als de rij er was, zo snel is ie verdwenen. Weg, een paar wachtenden kwamen er de winkel nog in, de rest is verdwenen in portieken of – zo lijkt het – gewoon opgelost. Een paar minuten duurt het maar, dan is het voorbij en dampt de stoep na. Leeg, even nog.