In de flagshipstore van Flâneur staat een 100 jaar oude lantaarnpaal centraal – letterlijk

Beeld Nina Schollaardt

Midden in de net geopende flagshipstore van unisex kledingmerk Flâneur aan de Van Baerlestraat staat een honderd jaar oude lantaarnpaal. De donkergroene, gietijzeren paal wortelt in de kelder, waar de schoenen staan, en groeit als het ware door het plafond heen naar de eerste verdieping van de zaak, tussen de kledingrekken.

In de winkel staan meer stadsobjecten, waaronder een glazen replica van een Amsterdams stadsbankje. Voor medeoprichter en creative director van Flâneur, Regi Schalks (28), zijn het meer dan alleen esthetische elementen. Ze vertegenwoordigen de visie van het merk.

Die visie zit ’m in de naam Flâneur, een oude term uit de Franse literatuur. “Het is een individu in de stad, een ‘stroller’ die zich buiten begeeft. Zijn buiten is tegelijkertijd zijn binnen. Ons merk is een garderobe voor de moderne stadsverkenner. En daarom willen we hier de buitenomgeving naar binnen brengen.”

Flâneur begon volgens Schalks in 2019 als een jongensdroom in Eindhoven: “Daar ontstond een lokale kledingbubbel, met jongens die geïnteresseerd waren in streetwear.” Samen met zijn beste vriend konden ze via kennissen hun merk opzetten, waarbij de kleding gemaakt werd in Turkije. “We wilden altijd al high-end kleding maken.”

Schalks is zelf volledig gestoken in het zwart, alles van Flâneur. “Ik houd het simpel.” De zaak hangt vol met de nieuwe wintercollectie. Schalks’ favoriete item van die collectie is de leather balaclava windbreaker (€650), een zwartleren jack waarvan de capuchon opgezet kan worden als een bivakmuts. De publieksfavoriet zijn de T-shirts (€120) met de merknaam groot op de borst. Schalks: “Daarmee kan de drager laten zien dat hij bij de community hoort.”

