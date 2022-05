In de film Queen of Outer Space zoeken vrouwen hun heil op Venus – zonder die dominante mannen

Zsa Zsa Gabor zet haar beste beentje voor in ‘Queen of Outer Space’. Beeld Alamy

De neerslachtigheid hield lang aan. Maar toen werd het toch weer lente. Het groen kwam in twee weken opzetten. Merels verklaarden het broedseizoen luidkeels voor geopend. Ouderwets terugfluiten stemde ouderwets vrolijk. Ineens dook er weer een ijsvogel op. Dat was lang geleden. Een minuscuul amfibie zat roerloos op het fietspad in de zon. Bufo bufo, onmiskenbaar. Beter even verder helpen, die pad, een bakfiets overleeft dat beestje niet. Kleine moeite, goed gevoel.

Om middernacht vlogen de vleermuizen rondjes voor het keukenraam. Drie stuks in een oogopslag, een record! Ze waren welkom: het huis was vergeven van de motjes. Velen eindigden geplet in de rolgordijnen. Vleermuistrio: neem het er maar goed van. Verorber mot en mug. En herinner me aan alle gekoesterde vampierfilms die opnieuw bekeken kunnen worden. Ouderwets rillen in het donker kan heilzaam werken.

De lente helpt altijd. Nu flora en fauna zich op de productie van nageslacht toeleggen valt er overal wat te ontdekken dat de zinnen verzet en het gemoed verlicht. Het blijft amusant om te zien en horen hoe een dosis hormonen het gedrag van vertrouwde vogels in een paar weken volkomen verandert. Er moet nu gefloten en genesteld worden, er ontbranden twisten over territoria, er wordt onhandig gecopuleerd en als alles goed gaat komt er nageslacht.

Geboortebeperking

Het is maar goed dat het zoogdier homo sapiens niet elke lente in een monomane voortplantingsmachine verandert, brullend een territorium opeist en jaarlijks een nieuwe roedel koters produceert. Als onze reproductie die van de vogels weerspiegelde dan hadden we de planeet allang uitgewoond en opgepeuzeld.

Er zijn mensen die dat probleem niet zien aankomen en zich tegen elke vorm van geboortebeperking keren. Hoe meer zielen hoe meer vreugde! Alle leven is heilig! Gaat heen en vermenigvuldigt u! Het past allemaal op een tegeltje, maar als we de daad allemaal bij het woord zouden voegen passen wij niet meer op de planeet.

Bij het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten hebben de voorstanders van een ongebreidelde bevolkingsgroei een gewillig oor gevonden. Wat betreft de drie christelijk conservatieve opperrechters die door de Republikeinse president Donald Trump werden benoemd, wordt de grondwet uit 1787 voortaan naar de letter gevolgd. Daarin staat geen woord over geboortebeperking of abortus. Daarom mag elke Amerikaanse staat binnenkort mogelijk bepalen of inwoners daar nog recht op hebben. In een groot aantal staten zullen vrouwen niet meer zelf kunnen beslissen wat er in hun baarmoeder en hun leven gebeurt. Waar moeten zij heen? Naar de planeet Venus?

Naar een strafkolonie

In de Amerikaanse sciencefictionfilm Queen of Outer Space (1958) wordt Venus uitsluitend door vrouwen bevolkt. Onder aanvoering van hun gemaskerde koningin smeden de amazones plannen om alle mannen in de ruimte en op de planeet aarde te vernietigen. Kinderen hebben ze niet, maar ze beschikken wel over een nucleair superwapen dat planeten kan opblazen. Dat bordkartonnen gevaarte werd bedacht door mannen die na de constructie naar een strafkolonie werden verbannen.

We zouden de film bijna als een protofeministisch pamflet kunnen duiden, tot de wrede koningin in katzwijm valt voor de knappe kapitein van een Amerikaanse ruimtevaartmissie. Hij vindt hare majesteit ook aantrekkelijk, tot ze haar masker afzet en het door stralingsziekte verminkte gelaat hem de stuipen op het lijf jaagt. Daar komt ruzie van.

Hongaarse diva

Het affiche van de malle B-film wekt de indruk dat ster Zsa Zsa Gabor de ruimtekoningin vertolkt, maar dat is niet het geval. De Hongaarse diva zet in galajurken met split voortdurend haar linkervoet voor de rechter om haar beste been te ontbloten, terwijl ze zonder enige overtuiging het hoofd van de wetenschapsdivisie van de Venusianen speelt.

Het is een van de redenen waarom Queen of Outer Space een campstatus heeft. Zsa Zsa Gabor (1917-2016) was de Kim Kardashian van haar tijd: wereldberoemd om wie ze was, niet om wat ze speelde. Ze trouwde negen keer. Haar tweede man was hotelmagnaat Conrad Hilton senior. Paris Hilton heeft het dus niet van een vreemde.

Toen Queen of Outer Space in Amerikaanse bioscopen draaide waren senator Mitch McConnell en de andere oude mannen die aan het abortusverbod werkten jong genoeg om in de zaal te zitten. Zouden ze de wrede koningin van Venus in actie hebben gezien? We zullen het nooit weten. Maar hun kruistocht tegen het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen getuigt van een verlangen naar een terugkeer van de normen en waarden uit de jaren vijftig, toen mannen de dienst uitmaakten en vrouwen hun mond moesten houden. Behalve op Venus.

Queen of Outer Space verscheen op dvd en blu-ray en zwerft op het internet rond.