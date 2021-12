In De Drie Monnikjes vind je zelfgemaakte cadeaus en werk van Amsterdamse kunstenaars

Peter Smits van De Drie Monnikjes werkt aan zijn kettinkjes, met stenen in de vorm van hartjes. Beeld Sophie Saddington

Sinds 1650 zit café De Drie Fleschjes in de Gravenstraat, vlak naast De Nieuwe Kerk. Vele jaren later kwam daar lunchroom De Drie Graefjes bij en nu maakt Peter Smits (57) met zijn cadeauwinkel De Drie Monnikjes de drie keer drie-eenheid compleet.

De plek is Smits niet onbekend. In het pand naast zijn cadeauwinkel begon hij zes jaar geleden Museumfoto. Een klein museum waar je, gehuld in speciale kostuums, verandert in een klassiek schilderij, zoals Het melkmeisje van Vermeer. Toen het pand naast zijn museum vrijkwam, greep Smits zijn kans en zette hij, met veel hulp van zijn vriendin Caren Westerveld (56), zijn eigen cadeauwinkel op.

Het knusse winkeltje etaleert uiteenlopende spullen (vanaf €5). Op de houten planken aan de muur staan onder andere mokken, knuffels, boeddhabeeldjes, en sieraden. Voor het raam hangen Smits’ zelfgemaakte kettingen (€9-€25), met stenen in de vorm van een hartje. Smits: “De stenen kwamen zonder hangertje binnen. Ik ben toen de hele dag in de weer geweest met een diamantboor zodat ik er alsnog kettingen van kon maken, heerlijk.”

Naast de verkoop van cadeaus betrekt Smits kunstenaars en hun werken bij zijn winkel. Onder andere de moderne en kleurrijke schilderijen van Willem Rasing (67) en Giulia Ruffini (28) zijn er te koop (vanaf €25). Rasing en Ruffini nemen ook beiden een dag in de week de rol van verkoper op zich. Smits: “Ik maak graag plaats voor kunstenaars. Ze kunnen hier aan de slag met nieuw werk en hun kunst aan de man brengen.”

Tips? open@parool.nl