In de derde vestiging van Cafecito werken ze aan het perfecte kopje koffie

Beeld Daphne Lucker

De in Amsterdam Noord opgegroeide Chiwah Chow (49) opende op 18 maart aan het begin van de Kinkerstraat op de Nassaukade haar eerste espressobar. In een hoekpand met veel zitruimte en grote ramen. Zowel de gevel als het interieur is wit. Het idee: “De koffie moet spreken, de zaak niet.”

Het is een franchise van Cafecito. Die Amsterdamse koffiebrander besloot – toen tijdens corona de verkoop van bonen aan horeca kwam stil te liggen – koffiezaken te openen om zo een eigen afzet te creëren. Cafecito heeft er al twee: een op de Van Baerlestraat en een op de Beethovenstraat. De zaak op de Nassaukade is de derde die hun naam draagt. Deze opende tegelijk met een vestiging in Rotterdam.

Chow is al eigenaar van twee bubble-tea-zaken in Amsterdam. Ze was op zoek naar een nieuwe investering en werd gegrepen door Cafecito. Tijdens de lockdown kwam ze het concept tegen op de Van Baerlestraat. Ze besloot een koffie te proeven. Een half jaar later heeft ze haar eigen Cafecito.

De bedoeling is dat Chow alles zelf doet, alleen de koffie, die krijgt ze van de branderij. Koffiezetten doet ze overigens niet zelf, daarvoor heeft ze professionele barista’s aangenomen.

Naast de gebruikelijke zwarte koffie (€3), cappuccino (€3,50) en filterkoffie (€4) is Chow trots op hun cold brew (€4,50), koffie die met koud water geëxtraheerd wordt en koud gedronken wordt. De melk die ze gebruiken komt van Moma, een lokale, biologische leverancier. Een keuken hebben ze niet. Wel kun je er kleine cakejes bestellen (€3). Ook verkopen ze hun blend voor thuis als zak van 250 gram (€9) of een kilo (€29,50).

Chow: “Vier tot vijf keer per dag houden we een steekproef, om te zorgen dat elk kopje koffie perfect is. We proeven continu en stellen de machine zo nodig bij.”

Cafecito Nassaukade 330

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.