In de chique studio van B-One zoeken personal trainers laaghangend fruit voor hun sporters

Beeld Hannah Bults

Van aangestaard worden terwijl je uitvogelt hoe het squadrek werkt, is bij sportstudio B-One geen sprake. Allereerst omdat je in een van de vier industriële privéruimtes traint. Tussen gedimde lichten, spiegels in bijzondere opstellingen en witte muren met schilderingen in terracottakleur waan je je in rust.

Ten tweede omdat je begeleid wordt door je personal trainer, ‘zodat je techniek perfect is’, zegt eigenaar Bas van Beest (37). Hij begon in 2015 als personal trainer, onder een brug in het Rembrandtpark. Daar trainde hij een vriend en zijn oude oppas met één kettlebell van 12 kilo. Een vriendendienst.

De sportstudio’s in het W Hotel (Centrum) en in de Jordaan liepen zo goed, dat een derde locatie ook een feit is. In Oud-Zuid, met uitzicht op het Olympisch Stadion. Van de bar met proteïneshakes tot gepersonaliseerde gewichten met het logo van de sportstudio: primitief is B-One allerminst gebleven.

Behalve het reguliere programma zijn er ook sportprogramma’s voor ondernemers, zwangeren en vrouwen tijdens en na de overgang. Laaghangend fruit is volgens Van Beest belangrijk. “We zoeken wat makkelijk aan te passen is, voor het meeste resultaat. Dat is voor iedereen anders. Maar kan je 20 squads? Dan proberen we er 21.”

Ook buiten de studio worden sporters begeleid, bijvoorbeeld met slaapritmes en voedingspatronen. “We maken sporters bewust van de keuzes die ze maken. Heb je zin in een brownie? Eet lekker een brownie! Maar zorg er wel voor dat je ervan geniet.”

B-One Stadionplein 25, Zuid Altijd en overal Elke dag zijn de deuren geopend tussen 06.00 en 22.00 uur, maar ook daarbuiten is begeleiding mogelijk. “Als we op Insta zien dat iemand op vakantie friet met mayo eet, kunnen we appen: hé, wat doet die mayo daar?” Tien trainers Van Beest heeft tien personal trainers in dienst. Zelf geeft hij geen trainingen meer. “Ik vind het heel leuk, maar dan heb ik helemaal geen vrije tijd meer.” Prijzen Twee keer per week trainen kost €97 per uur, drie keer kost €92 en vier keer €85. Dit is inclusief voedingsadvies, een proteïneshake na de training en een app waarin je bijhoudt wat je eet.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.