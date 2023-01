In de buurt van je idool: waarom openen zoveel BN’ers een winkel of restaurant in Amsterdam?

Restaurant Blushing van Gordion: ‘Fans kunnen zo toch met me op de foto.’ Beeld Eva Plevier

Als je restaurant Blushing aan het Museumplein binnenstapt, word je verwelkomd door een grote poster van presentator en zanger Gordon Heuckeroth die breed lachend een kopje koffie vasthoudt. Het merendeel van de toeristen in de zaak lijkt het niet op te merken, maar twee lunchende Nederlandse vrouwen werden erdoor naar binnen getrokken. “Toen we hem op de muur zagen dachten we: hier moeten we wezen!”

“Ik woon niet meer in Amsterdam, en fans kunnen zo toch met me op de foto,” zegt Heuckeroth. Ook hebben ze de optie om het broodje ‘Gordon’s Second Love' van de menukaart te kiezen en de koffie drinken die hij zelf in Colombia uitzocht.

Horecahart

Heuckeroths droom om een eigen restaurant te openen ontstond tijdens het volgen van een koksopleiding. “Ik ben diabetespatiënt en miste een gezond restaurant. De meesten waren er sceptisch over, ik zou de zoveelste BN’er zijn die in de horeca zou sneuvelen.” Het filiaal van Blushing in Blaricum moest onlangs sluiten, maar in Amsterdam bestaat het nog, evenals zijn andere restaurant The Burger Room. Volgens hem geeft beroemdheid een boost aan het bedrijf, maar houdt dit in een fysieke zaak niet lang stand. “Zonder horecahart kom je er niet.”

Voor meerdere BN’ers bood hun beroemdheid geen garantie tot horecasucces: John Heitinga moest de deuren van zijn roze kroeg sluiten, Lil Kleine werkt niet langer samen met Café 't Lammetje, en ook de restaurants van Sunnery James en de familie Roelvink hielden niet stand. “Er zitten veel meer risico’s vast aan het openen van een fysieke zaak,” zegt hoogleraar intermedialiteit Gaston Franssen, gespecialiseerd in beroemdheid. “Je zit vast aan een pand, een locatie en personeel – heel anders dan het starten van een online onderneming.”

Toch wagen steeds meer bekende Nederlanders de overstap naar een fysieke zaak in de stad. Zo is Robert ten Brink al een aantal jaar eigenaar van Café Heuvel, Cas Jansen van Venster 33 en Géza Weisz van Gertrude en Oeuf. Ook opende Douwe Bob vorig jaar restaurant Stevig, actrices Britt Scholte en Moïse Trustfull restaurant Poppy’s, ‘juicequeen’ Yvonne Coldeweijer de winkel Meid in the City en klust Manuel Broekman aan tapasrestaurant Pepito – de lijst groeit.

Géza Weisz: ‘Ik sta zelf ook vaak op de vloer en vind het heel leuk om te doen, al had ik het een beetje onderschat; het is keihard ploeteren.’ Beeld Studio Unfolded

Wandelende merken

Franssen herkent de trend vanuit het buitenland. “Bekende mensen zijn wandelende merken geworden, en vertalen hun imago in andere producten,” zegt Franssen. “Eigen sieraden, make-uplijnen, tijdschriften, sneakers en dieetsupplementen; veel beroemdheden beginnen een handel die iets te maken heeft met hun identiteit. En het werkt: mensen willen met het kopen van deze producten in de buurt komen van hun idool.”

Volgens Franssen wordt met een fysieke zaak deze symbolische nabijheid concreter. “Fans krijgen het idee alsof ze even mogen meedoen in het glorieuze leven van een beroemdheid. Bovendien zijn restaurants en winkels exclusiever dan online producten; het is locatiegebonden en er is een beperkt aantal tafels of spullen.”

Fysieke aanwezigheid van de beroemdheid is volgens hem geen vereiste. “Het gaat om het idee dat ze er zijn geweest, en vaak maken ze zich op een symbolische manier kenbaar. In het restaurant Joanne Trattoria van Lady Gaga in New York bestel je bijvoorbeeld wijn van de Gaga-list, en Mom’s Spaghetti van Eminem is een verwijzing naar zijn liedje Lose Yourself. Het gaat ook vaak over een bepaalde stijl, kwaliteit of glamour van de zaak die mensen met hun idool associëren.”

Fanbase

Blushing is daar in Amsterdam een voorbeeld van, maar ook in de boetiek van Yvonne Coldeweijer hangen meerdere posters waarop zij in de kleding uit de winkel poseert en Douwe Bob treedt weleens op in zijn restaurant. Toch spelen andere BN’ers met hun zaak niet zo duidelijk in op eigen fanbase, en gebruiken hun bereik meer als een vorm van algemene promotie.

Aan restaurant Poppy’s is bijvoorbeeld niks van het eigenaarschap van Britt Scholte en Moïse Trustfull te ontdekken, los van dat ze er vaak aan het werk zijn. Wel gebruikten ze hun bereik op Instagram om de opening afgelopen zomer aan te kondigen. “We hebben erop gelet dat het interieur en het eten er fotogeniek uitzien, zodat gasten ook het restaurant willen posten,” zegt Scholte. Verder hangt het succes volgens haar niet volledig af van hun BN’er-schap: “Als mensen het eten niet lekker vinden of de sfeer niet leuk, zouden ze niet terugkomen.”

Financieel gezien ziet ze het starten van een restaurant daarom als een risico. Toch denkt ze dat het op lange termijn een goede investering kan zijn. “Acteren doe je doorgaans niet fulltime, je bent heel afhankelijk van bepaalde klussen.” Maar dat was volgens haar niet de reden waarom ze met het restaurant begonnen; Scholte werkte lange tijd in een strandtent en had sindsdien de droom een restaurant te openen.

Niet vanzelf

Voor influencer Anna Nooshin ontstond het idee voor een interactief museum in de Verenigde Staten. In The Upside Down kunnen bezoekers in themakamers originele beelden maken. “Ik denk dat het altijd helpt als een plek een fulltime ambassadeur heeft om die aan een groot publiek te introduceren, maar dat betekent niet dat daarna alles vanzelf gaat.”

Het is heel anders dan het beginnen van een online onderneming, vindt ze. “Het is een andere ballgame en er zijn veel grotere belangen mee gemoeid. Bezoekers reizen soms het halve land af voor het museum, wat extra druk geeft het ze naar de zin te maken.” De coronapandemie bracht een extra uitdaging ten opzichte van online ondernemen; ze konden geen publiek meer ontvangen.

Acteur en dj Géza Weisz had met zijn restaurants Oeuf en Gertrude door corona ook een valse start. Toch is hij blij dat hij de stap heeft gezet en lopen de restaurants nu goed. Weisz begon Oeuf zonder horeca-ervaring, en richt zich nu vooral op Gertrude. “Ik sta daar zelf ook vaak op de vloer en vind het heel leuk om te doen, al had ik het een beetje onderschat; het is keihard ploeteren. Sterallures kun je je niet permitteren.”

Prioriteit

Hoewel Weisz ook nog steeds bezig is met acteer- en dj-klussen heeft Gertrude prioriteit. “Ik heb nog nooit in een film gespeeld waar ik zoveel liefde voor voelde als voor dit restaurant. Een slechte recensie voor een film is vreselijk, maar een slechte recensie voor Gertrude kan ik niet verdragen.” Hij ziet verder geen reden om te stoppen met acteren, en vindt dat het perfect samengaat. “Gelukkig maak ik zelf de roosters.”

Bij acteur en dj Manuel Broekman is het ‘horecahart’ dit jaar gaan kloppen en moet het succes nog blijken. Hij opent in maart tapasrestaurant Pepito, samen met een compagnon die tevens de compagnon van Weisz is. Dit jaar deed hij horeca-ervaring op in visrestaurant Le Forel en hij benadert de nieuwe stap op dezelfde manier als zijn dj- en acteerklussen. “Ik krijg er veel energie van om mensen te vermaken en een leuke tijd te bezorgen. Met Pepito kan ik dat ook doen, maar in een andere vorm.”