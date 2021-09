In De Banne vrezen ze voor het verdwijnen van de muziekstudio’s: ‘Alle muzikanten zijn boos’

Beeld Shutterstock

Wat is er aan de hand?

“In De Banne wordt flink verbouwd. Op de locatie waar ik nu zit, komt een nieuw voorzieningengebouw. Ik verwachtte mee over te gaan, maar kreeg een brief vanuit het stadsdeel waarin stond dat mijn oefenruimtes geen meerwaarde hadden voor De Banne. Dat betekende dat er geen plek voor me zou zijn in het nieuwe gebouw.”

Wist u van de verbouwingsplannen?

“Ik ging er in 2014 in en heb een paar keer gevraagd aan Rochdale of er nog wat ging gebeuren met het pand. Ze wisten van niks. Maar achteraf bleek dat er in 2004 al plannen waren.”

Vindt u dat u meerwaarde heeft?

“De repetitieruimtes zijn populair onder muzikanten. Ik denk dat zestig procent van de muzikanten die hier komen repeteren, uit de buurt komt. Die zijn ook allemaal boos. De petitie heeft 440 handtekeningen. Best veel voor een stel muzikanten.”

Wat als u zou moeten verdwijnen?

“Aan de IJ-kant gebeurt van alles, maar hier vrij weinig. Er zijn dan verder ook geen oefenruimtes meer.”

En nu?

“Ik had lang het gevoel dat ik werd genegeerd, maar er lijkt nu wat beweging te ontstaan. Het stadsdeel heeft zijn excuses aangeboden voor de brief waarin stond dat ik geen meerwaarde had, en ze willen kijken of ze toch nog iets voor me kunnen doen.”

Waar hoopt u op?

“Dat ik mee mag naar het nieuwe gebouw. Er komen daar een broedplaats, theater, buurtkamer, kroeg en moskee. Daar passen de oefenruimtes goed tussen. En hopelijk kunnen ze voor de tussentijd een oplossing bedenken. Ik heb in 2014 veel geld uitgegeven aan de oefenruimtes, en tijdens de coronacrisis was het behoorlijk sappelen.”