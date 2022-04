In broedplaats Tempel is er ruimte voor de rafelrandjes van de theaterkunst

Beeld Sophie Saddington

Bij binnenkomst in de voormalige bioscoop Cinetol leidt een trap je omhoog naar een puntvormig podium. Langs de gebogen voorgevel loopt een balkon in een halve cirkel rondom het podium. Dankzij de hoge ramen in de drie zijgevels van het betonnen gebouw valt er veel daglicht naar binnen.

Cultureel centrum Tempel is de nieuwste broedplaats voor Amsterdamse podiumkunst in De Pijp. In de jaren twintig richtte de Theosofische Vereniging Tempel op, gebouwd in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Daarna werd het rijksmonument gebruikt als synagoge, bioscoop, moskee en tot 2018 als bibliotheek.

Ontwikkelaar Gerben Mienis (52), ook directeur van broedplaats Old School in de Rivierenbuurt, is van huis uit architect. Samen met theatermaker Sven Hamerpagt (42) runt hij nu broedplaats Tempel. “Tempel is een maakplaats, een podium voor experiment,” zegt Mienis. De acht ateliers op de begane grond worden gebruikt door fotografen, grafisch ontwerpers en beeldend kunstenaars. Mienis: “We willen niet dat kunstenaars zich in hun ateliers verstoppen, maar juist hun werk exposeren zodat het publiek kan meegenieten.”

In Tempel zijn ook vergaderruimtes te huur voor de creatieve sector (€40 per dagdeel). Daarnaast zijn er flexwerkplekken en grotere workshopruimtes.

Met culturele centra Cinetol en CC Amstel om de hoek hoopt Mienis zich te onderscheiden van zijn creatieve buren. “In Amsterdam zijn nog niet veel plekken waar kunstenaars iets laten zien wat nog niet af is, iets wat nog bijgeschaafd moet worden,” zegt hij. “Hier benaderen we de rafelrandjes van theaterkunst.”

Tempel Tolstraat 160

