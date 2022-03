In Boom Chicago worden onbekende Amsterdammers geïnterviewd: ‘Het onderwerp ligt niet vast’

Waar haalt u die onbekende Amsterdammers vandaan? Plukt u ze van de straat?

“Producent Bruni Hofman regelt de gasten. Het concept is dat iedereen een verhaal heeft, dus onze kandidaten hoeven nergens aan te voldoen, niet iets te verkopen te hebben of bekend te zijn, ze moeten alleen een halfuur geïnterviewd willen worden door Corine Koole en mij.”

U kent uw gasten echt niet voordat ze het podium op komen?

“Nee, wij weten niet wie ze zijn, wij hebben Bruni alleen gezegd: hoe willekeuriger de gasten, hoe beter.”

Hoe verloopt uw samenwerking op het podium?

“Heel goed, we maken ook samen een podcast over taboes en zijn al heel lang bevriend, bovendien delen we de liefde voor het interview. Onbekend bemind is bedoeld als verzet tegen de geijkte, tevoren doorgesproken interviews. We willen verkwikkende gesprekken voeren.”

Wat vragen Corine Koole en u de onbekende Amsterdammers? Gaat het over liefde en literatuur?

“Nee, het onderwerp ligt niet vast. We zetten al onze zintuigen open, en dan is het vaak zo dat je bij de tweede of derde vraag al raakt aan het onderwerp waarover je het een halfuur kunt hebben. Draagt iemand een frappante ring, dan zou het van weinig nieuwsgierigheid getuigen om daar niet over te beginnen. Zwijgt iemand lang na een vraag, dan moet er bij ons toch een lichtje opgaan: waarom denkt de gast zo lang na?”

Wie zou uw gedroomde onbekende gast zijn?

“Dat kan ik door de formule dus niet zeggen. Maar iedereen heeft een verhaal, dus liever een Amsterdamse vuilnisman dan een millennial met een missie.”