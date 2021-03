In Betondorp valt meer te zien dan het geboortehuis van Johan Cruijff

Beeld Getty Images

De kunstroute voert langt werken van achttien kunstenaars uit Betondorp, in Betondorp. Een ode aan de buurt?

“Alle kunstenaars hebben een atelier in Betondorp. De makers waren vrij om te maken wat ze wilden: van sieraden en foto’s, tot schilderijen en tekeningen. Mijn favoriet is het werk van Bart Langeveld. Heel abstract, net als Betondorp.”

Hoe werkt de route?

“Het is een soort buiten­expositie. De route wordt begeleid met een audiotour, waarin ook over de geschiedenis en architectuur wordt verteld. Alles is gratis te downloaden via onze site, parelsvanbeton.nl.”

Hoe reageren de Betondorpers?

“Positief. Het is fijn om buurtgenoten zo te leren kennen, als ik dat niet al deed. De bewoonster van het geboortehuis van Johan Cruijff kende ik bijvoorbeeld nog niet, maar nu we daar een prachtige foto hebben gehangen wel.”

Ik wilde net zeggen: Cruijff kan hier toch niet ontbreken.

“Ook daarom wil ik mensen naar Betondorp trekken: er is meer. Over de Middenweg fiets je zo aan de buurt voorbij, zonder binnen te kijken. Betondorp is bijvoorbeeld belangrijk geweest voor de architectuur. En het was bedoeld als tuindorp; arbeiders zouden na een lange dag tot rust komen in de tuin. Huisjes van krap 40 vierkante meter met enorme tuinen, dat zie je nu nog terug.”

Tot wanneer is de route te lopen?

“In elk geval tot 18 april, maar verlenging zit er dik in. In weekenden zijn we vanaf 12 uur bij het startpunt aanwezig, om mensen op weg te helpen. Ik vind het belangrijk om het persoonlijk te houden. Ook dat hoort bij een dorp.”