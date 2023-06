In Bar Gui keert chef-kok Guillaume de Beer terug naar zijn Franse roots, met een Bretonse twist

In Bar Gui eet je klassieke gerechten met een Bretonse twist. Beeld Koosje Koolbergen

Chef-kok Guillaume de Beer (35), bekend als oprichter en mede-eigenaar van de The Breda Group, heeft deze maand een nieuw restaurant geopend op de Prinsengracht. Bar Gui is een eerbetoon aan zijn Franse komaf en zijn liefde voor de authentieke Bretonse keuken.

Zijn moeder is geboren in Parijs, maar De Beer heeft een groot deel van zijn jeugd doorgebracht op vakantie in Bretagne. Het eten in Bar Gui is dan ook te omschrijven als Nederlands met een Bretonse twist.

Gasten kunnen op het terras kiezen voor losse hapjes of een eenvoudig driegangenmenu. Het terrasmenu is laagdrempelig en simpel: ‘comfortfood done well’, volgens De Beer. De ruime drankkaart bestaat onder meer uit wijn, bier, cider en sake. Oftewel: “Alles wat lekker is.”

In het souterrain van het restaurant kunnen gasten terecht voor ‘the full experience’: een achtgangencarteblanchemenu van 95 euro. De verse producten, uit Nederland of Frankrijk, staan hier centraal. Eén van de gerechten is mosselen met chilisaus en spek, de mosselen komen rechtstreeks uit Bretagne.

Het restaurant is ingericht als bruine kroeg zonder al te veel poespas. Dit zorgt voor een ongedwongen, rustige sfeer en nodigt uit om uren te blijven tafelen. Dat past goed bij wat Guillaume de Beer wil: hij wil dat zijn gerechten puur zijn, lekker zijn en met aandacht zijn gemaakt.

