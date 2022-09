In Amsterdamse Sir Dam-wodka is zelfs de grootste supermarktketen in Georgië geïnteresseerd

Beeld Sir Dam

U kent het gezegde ‘water naar de zee dragen’?

“Nee, maar u bedoelt dat ze daar al wodka hebben? Dat klopt ja. Maar weet u, sinds we een gouden medaille hebben gewonnen in San Francisco, alleen maar doordat een tequilamakende vriend van me onze fles had ingestuurd, krijgen we heel veel aandacht uit allerlei landen.”

Dat ze in Georgië om uw wodka zitten te springen, is toch verbazingwekkend?

“Zelfs de grootste supermarktketen daar, met acht-,negenhonderd XL-winkels is geïnteresseerd. Ik denk dat het komt doordat ze Amsterdam associëren met vrijheid, het Westen, en ze drinken graag wodka uit een Amsterdamse fles natuurlijk.”

Uw merk is amper drie jaar oud, zag u dit succes aankomen?

“We hadden tijdens de corona veel problemen, we bestonden net, hadden net een tweede batch besteld, en toen ging alles dicht. Mijn broertje en ik kregen van Gall & Gall te horen: je krijgt een barcode, maar je moet zelf naar de winkels om de managers te overtuigen dat je er je fles mag neerzetten. We staan nu bij 189 Galls.”

Dat schiet lekker op.

“Ja, en ook in Nederland verkopen we het best aan expats, dat zien we aan de cijfers in Buitenveldert, Amstelveen en Den Haag.”

Hebben buitenlanders een andere wodkavoorkeur?

“Het heeft te maken met onze fles, denk ik. Daarmee hebben we een eerbetoon willen maken aan Amsterdam. Hij is gelaserd met roségouden folie, en je kunt door de raampjes van de grachtenpanden heen kijken. Maar we verkopen ook heel goed in Katwijk en Tilburg, en daar heb ik helemaal geen verklaring voor.”