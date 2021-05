Mara Grimm. Beeld Sjoukje Bierma

Op de Amerikaanse campus waar ik ooit woonde, at iedereen het: instant mac ’n cheese. Beetje heet water erbij, mengen met het meegeleverde kaaspoeder, goed roeren en als finishing touch een halve fles tomaten­ketchup erover. Ongelooflijk lekker als je zo stoned bent als een garnaal, maar verder niet te hachelen.

Toch is het niet weg te denken uit de Amerikaanse eetcultuur. Dat kom allemaal door Kraft, het bedrijf dat in 1937 dozen instant mac ’n cheese voor maar 19 cent per doos op de markt bracht. ‘Make a meal for four in nine minutes’, was de slogan. Dat werkte, want alleen al het eerste jaar werden er acht miljoen dozen verkocht. Wat ook bijdroeg aan de mateloze populariteit: Amerikanen konden tijdens de Tweede Wereldoorlog twee dozen Kraft voor maar één voedselbon krijgen.

Inmiddels zijn vers en lokaal ook in de VS steeds belangrijker geworden. En toch: tijdens de lockdown steeg de verkoop van Kraft met 27 procent. Het zal ongetwijfeld met de hang naar comfortfood te maken hebben.

Mac n cheese. Beeld Mara Grimm

Het leuke is: ook in Amsterdam zie je opeens volop mac ’n cheese – maar dan wel het echte werk. Want bij ons hebben de betere chefs zich erop gestort. Bij brasserie Maris Piper in de Frans Halsstraat hebben ze de komende weken een mac ’n cheese carbonara. Op het takeawaymenu van restaurant Watergang in de Wetering­straat stond tijdens de tweede lockdown een versie met krab en kokkels. Bambino op de Vijzelgracht maakte een variant met krulandijvie en broodkruim. En bij Bar Italia bestel je ’m met kreeft.

Maar grote winnaar is wat mij betreft Thrill Grill in de Gerard Doustraat. Daar hebben ze sinds kort mac-’n-cheesekroketjes. Ze zijn ontwikkeld door topkok Robert Kranenborg en hebben een perfect knapperige korst, een rijke vulling en een volle kaassmaak dankzij de Reypenaerkaas die erin zit. Ook niet te versmaden als je nuchter bent.