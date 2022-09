In 2017 lag Tineke Veuger 21 dagen op de ic: ‘Ik ben er nog steeds niet van bijgekomen’

Tineke Veuger: ‘Mijn broer, zussen en schoonzussen hebben altijd voor me klaargestaan.’ Beeld Eva Plevier

Trots laat Tineke Veuger (59) de vlinderstruik in haar kleine maar zonnige tuin in Tuindorp Oostzaan zien. “Hij groeit hier als kool,” vertelt ze met samengeknepen ogen tegen het felle zonlicht. “Een vriendin van me komt me af en toe helpen met de tuin.” Ze wijst op de scootmobiel die naast de struik staat. “Ik ben tegenwoordig niet meer zo mobiel. Maar ik heb goede contacten hier in de buurt, gelukkig.”

Veuger groeide ook op in Tuindorp Oostzaan, in een gezin met elf kinderen. “En de huizen hier zijn compact,” zegt ze lachend. “We sliepen met zijn allen in stapelbedden, maar dat deden we gewoon in die tijd. Dat was hier heel normaal.” Aan haar jeugd heeft ze veel gelukkige herinneringen. “Tuindorp was, en is eigenlijk nog steeds, een dorp. Het was dan wel Amsterdam, maar we kwamen zelden in ‘de stad’. Hier in het dorp wist ik van bijna iedereen wel waar ze woonden en wie ze waren.”

Gipsbedje

Toch was Veugers jeugd niet zonder complicaties. “Ik had altijd alles. Ik had een beugel en een bril. En later was ik de enige in mijn familie die een tweeling kreeg,” zegt ze weer met een lach. Die bril en die beugel zaten haar niet zo dwars, maar waar Veuger wel veel last van heeft gehad is de jeugdvergroeiing in haar rug. “Mijn ruggengraat maakte een S-bocht en daarvoor was ik onder behandeling bij een dokter in ‘de stad’. Hij vond me te jong nog om te opereren, dus heb ik jaren in een gipsbedje gelegen.”

Dat gipsbedje, een soort mal waarin Veuger moest slapen en die haar rug in de juiste houding had moeten helpen, heeft helaas niet het gewenste effect gehad. “Mijn rug is zo’n beetje de rode draad door mijn levensverhaal,” zegt Veuger. “In de onderste helft van mijn rug staan de wervels eigenlijk direct op elkaar, en dat zorgt voor veel ongemak. Er zijn periodes geweest dat het wel ging, maar het heeft altijd voor pijn gezorgd. Mede daarom ben ik op een gegeven moment afgekeurd om te werken.”

Niet kunnen werken vond Veuger jammer, maar het weerhield haar er niet van zich nuttig te maken. Jarenlang deed ze vrijwilligerswerk bij buurthuis de Evenaar en sociale maatschap Doras. Bovendien had ze het als alleenstaande moeder druk zat met haar drie zoons.

“Ik ben gescheiden toen mijn kinderen nog klein waren. We verhuisden van Den Helder terug naar Tuindorp. Dat was best een moeilijke tijd. ‘Ik moet ze niet laten zien dat we een uitkering hebben,’ spookte er door mijn hoofd. Doodsbang was ik dat ik het allemaal fout deed en ze de jongens bij me weg zouden halen.”

Dubbele longontsteking

In die tijd heeft Veuger veel gehad aan haar familie. “Mijn broer, zussen en schoonzussen hebben altijd voor me klaar gestaan. Ze hielpen me, en hielden me ook de hand boven het hoofd als er familie-uitjes waren die ik eigenlijk niet kon betalen.”

Ook de laatste jaren heeft ze veel aan haar familie. In 2017 kreeg Veuger namelijk een dubbele longontsteking, waarvoor ze opgenomen moest worden op de ic. “Ze zeggen wel eens dat één dag op de ic net zo zwaar is als het rennen van een marathon. Nou, ik heb daar 21 dagen gelegen. Daar ben ik nog steeds niet van bijgekomen. Voor de opname kon ik gewoon fietsen, nu ben ik afhankelijk van een rollator of de scootmobiel buitenshuis.”

Om haar familie te bedanken wil Veuger graag een etentje organiseren voor 22 man, maar daar heeft ze het budget niet voor. “Ik had al weinig geld, maar omdat mijn volwassen zoon bij me inwoont, heb ik te maken met de kostendelersnorm (zie kader) en word ik gekort op mijn uitkering. We zijn nu afhankelijk van de voedselbank, dus een etentje zit er niet in.”

Toch zou Veuger, ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag die eraan zit te komen, graag haar broers en zussen in de watten willen leggen. Een bijdrage aan haar etentje zou daarom bijzonder welkom zijn.

Kostendelersnorm Wie een bijstandsuitkering ontvangt en samenwoont met andere volwassenen boven de 21 jaar, wordt door de gemeente gekort op de uitkering. Hoe meer volwassenen deel uitmaken van het huishouden, hoe lager de uitkering: alle volwassenen zouden moeten bijdragen aan de algemene lasten zoals huur, gas en elektra en boodschappen. Wie een bijstandsuitkering ontvangt en met één andere volwassene boven de 21 in een huis woont, ontvangt 70 procent van het gebruikelijke bedrag.

De wens van vorige keer Vorige week vroeg Rob Geurtsen aandacht voor het gebrek aan maatjes in Amsterdam. Hij is zelf ook op zoek naar gezelschap. Jola Gosen van De Regenboog Groep vertelt over de aanmeldingen en dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Rob Geurtsen (66) heeft na tien jaar dak- en thuisloos te zijn geweest dit jaar een seniorenwoning toegewezen gekregen. En daar is hij ontzettend blij mee, maar het hebben van bezit – iets wat hij lange tijd niet kende – beangstigt hem nog altijd. “Een terugval dient zich gemakkelijk aan. Veel mensen die een nieuwe start willen maken, raken bedolven onder alles wat op hen afkomt.” Daarom is hij op zoek naar begeleiding, op elk vlak. “De hulp die ik van organisaties als de Regenboog en de Straatalliantie heb gekregen, is fantastisch, maar ik ben ook op zoek naar iemand die me het normale leven kan laten zien.” Zulke ‘maatjes’ zijn dun gezaaid. De Regenboog Groep biedt met een dergelijk maatjestraject informele hulp aan eenzame Amsterdammers, maar kampt al een tijd met een drastische terugloop in het aantal vrijwilligers. Op het verhaal van Geurtsen kwamen ruim dertig reacties binnen. “Dat is fantastisch, want het is een verdriedubbeling van wat we normaal ontvangen. Maar stiekem hadden we gehoopt op iets meer. Er zijn honderden wachtenden, dus er blijft werk aan de winkel,” zegt Jola Gosen van De Regenboog Groep. Alle hulp wordt gewaardeerd, zegt Gosen, en de reacties in de mailbox waren hartverwarmend. “Lezers gaven aan dat ze geraakt waren door het verhaal van Rob. Een terugkerende motivatie is de wens een betekenisvolle invulling te kunnen geven aan ieders tijd. Eén Paroollezer schreef zelfs dat diegene door een maatje te worden vereenzaming geen kans wil geven. Dat is een prachtig streven.” Aanmelden kan nog altijd, benadrukt ze.

Bien Borren Reacties met vermelding van telefoonnummer kunnen naar vrijwilligerswerk@deregenboog.org.Meer info: www.deregenboog.org.