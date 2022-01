Ikea helpt statushouders ervaring op te doen: ‘Met het geld steun ik mijn ouders’

Beeld Shutterstock

Wat houdt het Skills for Employment-programma in?

“Met vijf andere vluchtelingen vanuit de hele wereld heb ik drie maanden een stage en trainingen gevolgd, onder andere in de Nederlandse taal en beroepsvaardigheden. Elke maand deden we ervaring op bij een andere afdeling van Ikea: het magazijn, de klantenservice en de showroom. Nu zijn een collega en ik aangenomen, en werk ik bij Wonen en Bedtextiel.”

Kent u de winkel inmiddels op uw duimpje?

“Sinds de lockdown werken we met het click en collect-systeem, daardoor weet ik nu goed de weg in het magazijn. Een collega met een stappenteller zei laatst dat we op een dag veertien kilometer hadden gelopen, zo blijf ik fit.”

Hoe belangrijk is een baan voor u?

“Werken betekent alles voor me. Ik werk nu 24 uur, maar het liefste zou ik zeven dagen werken, want ik heb hier geen vrienden en niets anders te doen. Toen ik in februari 2016 in Amsterdam arriveerde, verruilde ik mijn uitkering al heel snel voor een baan. Werken met leuke collega’s helpt tegen de eenzaamheid en depressieve gevoelens. Met het geld dat ik verdien, kan ik mijn ouders steunen die in het verwoeste Damascus wonen. In Syrië was ik boekhouder, maar mijn grote droom is altijd geweest om te vliegen en veel van de wereld te zien. Mijn grote wens is het nu om mijn werk met een opleiding tot steward te combineren.”

En, al fan van Zweedse gehaktballetjes?

“Ik ben vegetariër, dus ik kies voor de plantaardige balletjes, die zijn ook lekker.”