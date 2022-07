Ik zie, ik zie… een lange rij: met deze tips is het wachten op het vliegveld iets beter vol te houden

Beeld Vincent Spiering

Draag goede schoenen

Fysiotherapeut Marten Elzinga zegt: “Alles begint met goede schoenen. Dus kies een paar waar je normaal ook een onverwachte wandeling op kunt maken en waarvan je ook tijdens je vakantie plezier hebt. Dat scheelt meteen bagage.”

Rek en strek

Krijg je kramp, pijn of een ongemakkelijk gevoel tijdens het wachten, doe dan een strekoefening. Afhankelijk van hoeveel ruimte je om je heen hebt – en hoeveel gêne – raadt Elzinga de volgende oefeningen aan. “Als je een beetje verdekt wilt bewegen, zijn calf raises prettig. Deze oefening activeert de twee spieren die aan de achterkant van je onderbeen lopen. Sta rechtop, duw jezelf omhoog op de bal van je voet, zodat je hiel omhoog komt. Je staat nu op je tenen met gespannen kuiten. Laat je vervolgens terug zakken totdat je weer met je volledige voet op de vloer staat. Dit kun je een paar keer doen.”

“Een andere onopvallende oefening is even stappen op de plaats door je gewicht van het ene naar het andere been te verplaatsen. Tegen die stijve onderrug helpt het kantelen van je bekken en ook de ouderwetse schouderrol zorgt voor wat ontspanning in je lichaam. Een meer opvallende oefening is even op de hurken zitten of kleine squats. Ook kun je staand je liezen rekken door met een been zijwaarts te stappen, waarbij je je gewicht van het ene naar het andere been verplaatst.”

“Voor het strekken van je bovenbenen ga je rechtop staan, waarna je een grote stap naar voren zet. De knie van het achterste been laat je rustig naar de grond zakken en je voet van je voorste been staat recht onder je knie. Hou je bovenlichaam rechtop, duw je heupen naar voren door je achterste been uit te strekken tot je in de lies een rek voelt. Daarnaast kan het rekken van armen en je nek ook verlichting geven, evenals het draaien met de bovenrug. Dit laatste kun je zowel staand als zittend doen.”

Reis met een trolleykoffer

Stewardess/content creator (@thetrendattendant) Mishanou Montero reist niet alleen regelmatig voor haar werk, maar ook voor haar plezier. Zij zegt: “Als het lukt, zou ik iedereen aanraden om alleen met een trolleykoffer/handbagage te vliegen. Dat scheelt een rij bij het inchecken en bij aankomst kun je meteen door naar je vakantieadres.”

Geen trolleykoffer, maar wel zware handbagage? “Zet de tas regelmatig op de grond en als je een rugzak draagt kun je je rug even verlichten door de zak op de buik te plaatsen,” aldus fysiotherapeut Elzinga. Pas wel op dat je geen andere wachtende reizigers omver duwt met je rugzak als je je omdraait.

Investeer in een Apple Airtag

Montero: “Investeer in een Apple Airtag als je meer dan alleen handbagage meeneemt. Deze stop je in je koffer, zodat je die altijd kunt tracken, mocht er iets misgaan met de bagage. En stop voor de zekerheid een noodsetje kleding en ondergoed in je handbagage. Wel zo fijn als je eerder arriveert dan je koffer.”

Kom niet te vroeg

Het lijkt een open deur, maar je zal ze de kost geven, zij die dat toch doen. Onder het mom: dan zijn we er maar alvast. Niet doen. Montero: “Te vroeg op het vliegveld komen werkt averechts. Kijk op de site van het vliegveld wat zij aangeven. Voor Schiphol is dit momenteel maximaal vier uur van tevoren.”

Draag compressiesokken

Elzinga: “Compressiesokken kunnen helpen tegen vermoeide benen en zorgen dat ze niet dik worden door het staan in de hitte. Tijdens het vliegen helpt het ook, dus hou ze lekker aan in het vliegtuig.”

Neem iets te eten en te drinken mee

Nog zoiets wat logisch lijkt. Maar er zijn er genoeg die denken: dat halen we wel op de luchthaven. Behalve dat er vanwege het personeelstekort het nodige aan koffiezaakjes dicht of op z’n minst slecht bemenst is, ben je meteen je plek in de rij kwijt als je eruit stapt. Of het nou een snack, een boterham of fruit is, neem van thuis mee wat energie geeft en wat je lekker vindt. En vul een bidon met water voor je vertrekt.

Pas op voor de zon

Komende dagen kan het heel warm worden en op Schiphol loopt de rij deels naar buiten. Zet een pet op, stop een minitube zonnebrand in je tas en vergeet geen water mee te nemen.

Stop een noisecancelling koptelefoon of oortjes in je tas

Montero: “Reizen met een noisecancelling koptelefoon is zo fijn. Hiermee kun je je even helemaal afsluiten van al het lawaai en geroezemoes om je heen.” Zelf luistert ze graag naar een podcast, maar luisterboeken zijn ook een toptip voor groot en klein. Ook van tevoren films en series downloaden en kijken terwijl je wacht, doet het goed tegen de verveling.

Speel een spel

Reis je met kinderen en zijn ze klaar met hun luisterboek of wil je daar niet aan: er zijn genoeg grappige spelletjes te bedenken om ze tijdens het wachten te vermaken.

Het ouderwetse ‘Ik zie, ik zie’ blijft altijd leuk, evenals woordslangspelletjes, waarbij je om de beurt een nieuw dier moet verzinnen met de laatste letter van het laatstgenoemde dier (‘rat-tijger-raaf-fazant -etc). Je kunt thuis alvast aan de slag met bijvoorbeeld ‘vliegveldbingo’, waarbij je een A4-kaart maakt met plaatjes van dingen die je op het vliegveld kunt vinden. Of speel met behulp van post-its ‘Wie ben ik’, wie weet willen andere mensen in de rij wel meedoen en maak je nieuwe vrienden.

Ruim je telefoon op

“Ideaal als je toch staat te wachten: eindelijk je telefoon opruimen,” zegt Montero. “Ik grijp dit soort gelegenheden aan om mijn foto’s te sorteren bijvoorbeeld.”

Wees aardig en hou je aan de regels

Er zijn flink wat mensen die zich plots voordoen als mindervalide en daardoor uit de wachtrij kunnen om in een rolstoel te worden voortgeduwd. “Laten we deze regeling alsjeblieft voor de mensen behouden die het echt nodig hebben,” zegt Montero. “Denk aan je karma. En ik zou iedereen willen vragen om veel geduld en respect te hebben voor al het personeel op Schiphol. Zij hebben het echt zwaar en bedenk maar zo: jij zit straks met een fijne cocktail op een heerlijke plek, waar je het wachtleed zo bent vergeten.”